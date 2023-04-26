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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Зеленський і Сі?

Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Зеленський і Сі?
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Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Зеленський і Сі?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову - про що вони говорили? Також розповідаємо про візит президента Кореї до США та інші речі. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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