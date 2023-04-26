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Як Латвія посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії на тлі загрози РФ. Відео

Як Латвія посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії на тлі загрози РФ. Відео
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Як Латвія посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії на тлі загрози РФ. Відео

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Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні країни. Про це на засіданні контактної групи з оборони України на базі Рамштайн у минулу пятницю заявила міністерка оборони країни Інара Мурнієце. Вона також розповіла, що Рига продовжує реалізацію програми навчання українських військових.

За планами до кінця року Латвія підготує майже 3 тисячі військовослужбовців ЗСУ. Крім того, країна посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії у протистоянні типу війни, який Росія зараз веде в Україні.

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