Як Латвія посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії на тлі загрози РФ. Відео

Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні країни. Про це на засіданні контактної групи з оборони України на базі Рамштайн у минулу пятницю заявила міністерка оборони країни Інара Мурнієце. Вона також розповіла, що Рига продовжує реалізацію програми навчання українських військових.