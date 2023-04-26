Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден 26 квітня приймає у Білому Домі президента Південної Кореї: заяви про підтримку України. Як в США реагують на розмову Зеленського із лідером Китаю Сі Цзінпінем? Аби розмінувати Україну, потрібно 40 млрд доларів, - Ірина Верещук.