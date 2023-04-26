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Час-Time

Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ

Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Джо Байден 26 квітня приймає у Білому Домі президента Південної Кореї: заяви про підтримку України. Як в США реагують на розмову Зеленського із лідером Китаю Сі Цзінпінем? Аби розмінувати Україну, потрібно 40 млрд доларів, - Ірина Верещук.

Американські фахівці опікуються чорнобильськими собаками та досліджують ДНК тварин. Ситуація на ЗАЕС: наскільки високим є ризик потенційної катастрофи? У Лос-Анджелесі влаштували концерт української музики та збирали кошти для лікування дітей в Україні.

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