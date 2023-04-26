Американські фахівці опікуються чорнобильськими собаками та досліджують ДНК тварин. Ситуація на ЗАЕС: наскільки високим є ризик потенційної катастрофи? У Лос-Анджелесі влаштували концерт української музики та збирали кошти для лікування дітей в Україні.
Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
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квітень 25, 2023
Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 24, 2023
«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 21, 2023
«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 20, 2023
Столтенберг в Києві: «Майбутнє України – в НАТО». ЧАС-ТАЙМ
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квітень 19, 2023
Нова допомога США Україні. Виступ Костіна в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 18, 2023
Система Patriot вже в Україні – уряд Німеччини. ЧАС-ТАЙМ