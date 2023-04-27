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З супутників видно російські перешкоди для українського контрнаступу
Оприлюднені супутникові фотографії показують велетенські оборонні смуги споруджені російським окупаційними силами на українській території.
Протитанкові рови, вогневі позиції, мінні поля, ряди бетонних перешкод з іншими укріпленнями, які разом простягаються на сотні кілометрів, будуть перешкодою для очікуваного контрнаступу української армії.
Просування (українського наступу) залежатиме від здатності ефективно проводити складні об'єднані операції.Reuters
Агенція Reuters повідомляє, що нові супутникові фото показують мережі російських укріплень, які починаються всередині західної Росії і тягнуться вздовж фронтової смуги в Україні.
Найбільші з них помітні на півдні України у частково захопленій росіянами Запорізькій області і на шляху до Кримського півострова загарбаного Росією ще 2014 року.
«Шість військових фахівців сказали, що оборонні споруди, збудовані після швидкого українського наступу минулої осені, можуть тепер створити труднощі для України, і просування залежатиме від здатності ефективно проводити складні об'єднані операції», - пише Reuters.
Британське міністерство оборони окремо повідомляє, що з супутників видно вогневі позиції російських військ на кількох реакторах Запорізької атомної електростанції.
«Росія контролює Запорізьку АЕС з березня 2022 р. Але це перша ознака, що будівлі реакторів використані в тактичному оборонному плануванні. Росія напевне спорудила ті укріплення, щораз більше переймаючись можливістю великого українського наступу», - сказано в британському повідомленні.
В межах приготувань до контрнаступу Україна отримала західну бронетехніку і тисячі українських військових пройшли навчання переважно у Європі, а окремі групи військових фахівців - у США.
Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав 26 квітня, що Україна вже отримала понад 98% обіцяних бойових машин.
«Я дуже впевнений, що ми надали потрібні їм матеріали, і ми також надалі зберігатимемо потік постачання для підтримки їхніх операцій», - сказав генерал Каволі на слуханнях у Комітеті збройних служб в Палаті представників Конгресу США.
Тим часом аналітичний центр Globesec наголошує, що в зоні бойових дій в Україні утворені найбільші у світі мінні поля - більші, ніж в Афганістані і Сирії.
Москва дає зрозуміти, що не збирається віддавати загарбане і вимагає, щоб Україна погодилася на поступки з огляду на те, що московські представники називають «новими реаліями».
Президент Володимир Зеленський неодноразово проголошував, що Україна буде виганяти окупантів, і що відновлення територіальної цілісності є головною умовою миру.
«Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне й повне припинення бойових дій», - заявив Зеленський в десяти пунктах «української формули миру».
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- Голос Америки
Росія висилає 10 норвезьких дипломатів у відповідь на висилку 15-ти співробітників російського посольства, звинувачених у шпигунстві
Росія висилає 10 норвезьких дипломатів у відповідь на висилку п'ятнадцяти дипломатів Посольства Росії у Норвегії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті.
У російському МЗС послу Норвегії Роберту Квіле заявили, що висилка російських дипломатів була "ворожим кроком, який ще більше погіршив ситуацію в двосторонніх відносинах, що перебувають і без того на критично низькому рівні".
"Послу Норвегії [у Росії, - ред.] вручено ноту про оголошення "persona non grata" десятьох представників посольства Норвегії у Москві та апарату аташе з питань оборони, як захід у відповідь", - повідомляє МЗС Росії.
Відомство також заявило, що "будуть й інші заходи у зв'язку з недружніми діями Осло, включаючи запровадження обмежень на найм норвезькими дипмісіями персоналу з числа російських громадян".
Міністерство закордонних справ Норвегії каже, що його дипломатам повідомили, що вони повинні залишити Росію протягом короткого часу.
Речниця міністерства закордонних справ Норвегії Рагнгільда Сіменстад сказала, що норвезькі дипломати займаються дипломатичною діяльністю в Росії і не становлять загрози безпеці країни.
“Усі наші дипломати в Росії виконують звичайну дипломатичну роботу. Російська влада це добре знає”, - цитує CNN речницю норвезького МЗС.
Як повідомляв Голос Америки, Норвегія раніше цього місяця прийняла рішення вислати 15 співробітників російського посольства, яких Міністерство закордонних справ країни вважає офіцерами розвідки, що діяли під прикриттям дипломатичних посад.
«Їхня діяльність становить загрозу для Норвегії», – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.
Цього року також Німеччина Естонія, Нідерланди та Австрія вислали російських дипломатів на тлі боротьби з розвідувальним впливом Росії у Європі.
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