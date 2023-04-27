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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Як США оцінюють готовність України до наступу

Брифінг Голосу Америки. Як США оцінюють готовність України до наступу
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Брифінг Голосу Америки. Як США оцінюють готовність України до наступу

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Як керівництво США оцінює готовність України до майбутнього контрнаступу - і що може стати йому на заваді?

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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