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Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ

Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
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Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Українці перебувають у "хорошій позиції" для контрнаступу, - головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Наскільки оптимістичні у Європі щодо весняного українського контрнаступу, та якою є ситуація з поставками зброї? США запровадили нові санкції щодо російської ФСБ та Ірану.  Скільки часу і грошей треба на відбудову України: аналіз міжнародних фінансистів. У Вашингтоні завершився “Український Саміт дій”: чого досягнули активісти української громади?  Як інтегруватимуть у мирне життя п'ять мільйонів ветеранів та чому вони не відчувають підтримку держави — інтерв'ю з міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною

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