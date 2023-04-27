Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Українці перебувають у "хорошій позиції" для контрнаступу, - головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Наскільки оптимістичні у Європі щодо весняного українського контрнаступу, та якою є ситуація з поставками зброї? США запровадили нові санкції щодо російської ФСБ та Ірану. Скільки часу і грошей треба на відбудову України: аналіз міжнародних фінансистів. У Вашингтоні завершився “Український Саміт дій”: чого досягнули активісти української громади? Як інтегруватимуть у мирне життя п'ять мільйонів ветеранів та чому вони не відчувають підтримку держави — інтерв'ю з міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною