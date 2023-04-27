Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Українці перебувають у "хорошій позиції" для контрнаступу, - головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Наскільки оптимістичні у Європі щодо весняного українського контрнаступу, та якою є ситуація з поставками зброї? США запровадили нові санкції щодо російської ФСБ та Ірану. Скільки часу і грошей треба на відбудову України: аналіз міжнародних фінансистів. У Вашингтоні завершився “Український Саміт дій”: чого досягнули активісти української громади? Як інтегруватимуть у мирне життя п'ять мільйонів ветеранів та чому вони не відчувають підтримку держави — інтерв'ю з міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною
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квітень 26, 2023
Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 25, 2023
Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 24, 2023
«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 21, 2023
«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 20, 2023
Столтенберг в Києві: «Майбутнє України – в НАТО». ЧАС-ТАЙМ
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квітень 19, 2023
Нова допомога США Україні. Виступ Костіна в Конгресі. ЧАС-ТАЙМ