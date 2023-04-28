Брифінг Голосу Америки. Атака Росії на Умань: реакції на Заході

Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про реакції Заходу на нічну атаку Росії на Умань та інші українські міста - а також про підготовку України до контрнаступу. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.