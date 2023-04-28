“Це країна-терорист." Світ засуджує обстріли України Росією. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. "Росія: одночасно очолює Раду Безпеки ООН і геноцид в Україні". Світова спільнота гостро відреагувала на чергову російську атаку на українські міста ракетами і безпілотниками, внаслідок якої вже загинуло 25 людей. Через що проходять депортовані українські діти у Росії та яким є їхній шлях повернення на Батьківщину? Члени Ради Безпеки ООН обговорили питання викрадення і примусової депортації українських дітей у ході російської війни за формулою Аррії. Ексклюзивний погляд: виробництво надсучасних америнкаських дронів-камікадзе Switchblade для ЗСУ. Інтерв’ю: Як капелан Сенату США духовно підтримує українців. Російська артилерія знищує місто метр за метром: Як проходить евакуація біженців із території Бахмута.