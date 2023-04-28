“Це країна-терорист." Світ засуджує обстріли України Росією. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. "Росія: одночасно очолює Раду Безпеки ООН і геноцид в Україні". Світова спільнота гостро відреагувала на чергову російську атаку на українські міста ракетами і безпілотниками, внаслідок якої вже загинуло 25 людей. Через що проходять депортовані українські діти у Росії та яким є їхній шлях повернення на Батьківщину? Члени Ради Безпеки ООН обговорили питання викрадення і примусової депортації українських дітей у ході російської війни за формулою Аррії. Ексклюзивний погляд: виробництво надсучасних америнкаських дронів-камікадзе Switchblade для ЗСУ. Інтерв’ю: Як капелан Сенату США духовно підтримує українців. Російська артилерія знищує місто метр за метром: Як проходить евакуація біженців із території Бахмута.
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квітень 27, 2023
Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 26, 2023
Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 25, 2023
Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 24, 2023
«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 21, 2023
«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 20, 2023
Столтенберг в Києві: «Майбутнє України – в НАТО». ЧАС-ТАЙМ