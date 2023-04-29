Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Через що проходять депортовані діти у Росії? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Через що проходять депортовані діти у Росії? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Через що проходять депортовані діти у Росії? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. У п'ятницю члени Ради Безпеки ООН - Албанія, Франція та США - а також Постійне представництво України спільно організували неформальне засідання Радбезу, присвячене питанню викрадення і примусової депортації українських дітей у ході російської війни. На ньому виступали родини, які безпосередньо постраждали від дій Росії. 

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG