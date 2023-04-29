Через що проходять депортовані діти у Росії? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. У п'ятницю члени Ради Безпеки ООН - Албанія, Франція та США - а також Постійне представництво України спільно організували неформальне засідання Радбезу, присвячене питанню викрадення і примусової депортації українських дітей у ході російської війни. На ньому виступали родини, які безпосередньо постраждали від дій Росії.