«Я готовий на все», каже Папа про посередницькі контакти з Москвою

Глава Католицької церкви Папа Римський Франциск повідомив, що Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни, але не подав подробиць, пославшись на закритість контактів.

Папа розповідав про це журналістам у літаку, коли повертався додому після триденного візиту в Угорщині.

Є місія, яка непублічна, вона триває. Коли вона буде публічною, то я про неї говоритиму.

Він також додав, що Ватикан, який посередництвом сприяв обмінам російськими та російськими полоненими, тепер хоче допомогти поверненню на Батьківщину українських дітей, вивезених в Росію з окупованих українських територій.

Про це Папу окремо просив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи у Ватикані минулого тижня.

Міжнародний кримінальний суд у березні оприлюднив ордери на арешт президента Путіна і російської представниці у справах дітей, звинувативши їх у викраденні дітей з України.

«Усі людяні жести допомагають. Жорстокі жести не допомагають… Я готовий на все», - подають слова Папи інформагенції і додають таку цитату: «Є місія, яка непублічна, вона триває. Коли вона буде публічною, то я про неї говоритиму».

86-річний Франциск від початку лютневого російського вторгнення рік тому засудив напад на Україну і постійно закликає припинити війну.

Але Папа уникає називання Москви агресором та не критикує особисто Путіна.

Він також викликав невдоволення багатьох українців розмірковуваннями, що росіяни - також жертви війни.

На богослужінні в Будапешті у неділю, де було майже 100 тисяч людей, Папа сказав, що молиться за український народ, який у біді, а також - за російський народ, та за «майбутнє надії, а не війни».

Франциск повідомив, що під час візиту обговорював Україну з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, уряд якого, на відміну від більшості країн Європи, вирішив не допомагати українцям оборонятися.

Орбан з нагоди папського візиту підкреслював, що стосовно російсько-української війни у нього з Папою спільні погляди, хоча Папа раніше розмірковував, що жертва нападу має моральне право на збройну самооборону.

Український уряд запрошував Папу відвідати Україну, але Франциск натякав, що він хотів би відвідати Київ лише в межах миротворчої місії, якби у нього була можливість відвідати також і Москву.