Папа в Угорщині, де уряд Орбана вважає його однодумцем щодо російської війни в Україні

Папа Римський Франциск 28 квітня розпочав триденне перебування в Угорщині, де, як очікують, провідними темами зустрічей будуть питання російської війни в Україні, проблеми міграції у Європі та місце і роль християнства на континенті.

Угорський уряд на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном подає папський візит як вияв підтримки Будапешта в той час, як Угорщина на відміну від більшості країн Європи намагається зберігати приязні відносини з Росією та відмовляється допомагати українцям захищатися від російської агресії.

Угорщина, яка має 135 км кордону з Україною, дозволила в'їзд українським біженцям і каже, що надає гуманітарну підтримку, але відмовляється надавати Україні оборонну допомогу і, навіть, заявила, що не дозволяє перевезення через свою територію зброї в Україну від інших держав.

Прем’єр-міністр Орбан, його соратники й контрольовані урядовою партією Фідес засоби масової інформації агітують за співпрацю з Москвою та називають непотрібними і шкідливими міжнародні санкції проти Росії.

Віктор Орбан також дає зрозуміти, що Угорщина, яка є членом НАТО і ЄС, чинила б перешкоди намаганню України вступити в оборонний альянс.

«У такі неспокійні часи як наші, потрібно пам'ятати, що тримає нас разом, а віра є основою на якій ми будуємо стійке майбутнє», - проголосив Орбан напередодні у дописі в Твіттері.

Проурядова газета Magyar Nemzet, висвітлюючи візит, підкреслює те, що часопис називає схожістю поглядів Ватикану й Угорщини на російську війну.

«І папа Франциск і угорський уряд також виступають за мир», - проголошує 28 квітня один з заголовків Magyar Nemzet у повідомленні про заяви урядового речника Золтана Ковача.

86-річний Папа Франциск викликав застереження в Україні своїми закликами до замирення Росією в час, коли російська армія веде наступ і бомбардує майже всю українську територію, а російські керівники фактично заперечують право України на існування.

Але навіть Франциск казав, що надання зброї українцям для захисту є морально виправданим, в той час позиція уряду Орбана залишається незворушною.

В суботу Папа має зустрітися з групою українських біженців, понад 30 тисяч яких тримали притулок в Угорщині.

Перед поїздкою в Угорщину Папа Франциск прийняв у Ватикані українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.



Український уряд знову запросив Франциска відвідати Україну, але раніше Папа заявляв, що хотів би приїхати до Києва за умови, що зміг би побувати також і в Москві мирною місією.