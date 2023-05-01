Брифінг Голосу Америки.Робота української ППО, вибух в Криму: реакції

Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про реакції на обстріли Росією України та роботу українських сил ППО - а також про вибухи в Севастополі, та про інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.