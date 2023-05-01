Білий Дім оцінив втрати Росії у битві за Бахмут. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Білий Дім: Росія зазнала 100 тисяч втрат убитими і пораненими лише з грудня, і лише у битві за Бахмут. Терехов: відновлення Харкова коштуватиме 9 з половиною мільярдів доларів. Мер тимчасово окупованого Мелітополя: місто активно готується до деокупації й інформує людей про подальші дії після приходу ЗСУ. Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом: що про це відомо. Як у лікарні Краматорська впроваджують ефективні методики для допомоги жертвам масового ураження. Українські ветерани знову готуються взяти участь у світових Іграх Нескорених. Поранена Земля: документальну стрічку про історії українських виноробів та фермерів презентували у Голлівуді.
Випуски
-
-
квітень 27, 2023
Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 26, 2023
Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 25, 2023
Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 24, 2023
«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ
-
квітень 21, 2023
«Рамштайн-11»: США прискорили доставку танків в Україну. ЧАС-ТАЙМ