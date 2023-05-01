Білий Дім оцінив втрати Росії у битві за Бахмут. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Білий Дім: Росія зазнала 100 тисяч втрат убитими і пораненими лише з грудня, і лише у битві за Бахмут. Терехов: відновлення Харкова коштуватиме 9 з половиною мільярдів доларів. Мер тимчасово окупованого Мелітополя: місто активно готується до деокупації й інформує людей про подальші дії після приходу ЗСУ. Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом: що про це відомо. Як у лікарні Краматорська впроваджують ефективні методики для допомоги жертвам масового ураження. Українські ветерани знову готуються взяти участь у світових Іграх Нескорених. Поранена Земля: документальну стрічку про історії українських виноробів та фермерів презентували у Голлівуді.