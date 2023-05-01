Ексклюзивний погляд: виробництво надсучасних американських дронів-камікадзе Switchblade для ЗСУ. Відео

Христина Шевченко і Дмитро Савчук побували на цьому підприємстві у Каліфорнії, аби дізнатися, в чому секрет боєздатності розумних дронів, які системи незабаром потраплять в Україну, і як ці технології можуть допомогти наблизити українську перемогу.