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Ексклюзивний погляд: виробництво надсучасних американських дронів-камікадзе Switchblade для ЗСУ. Відео

Ексклюзивний погляд: виробництво надсучасних американських дронів-камікадзе Switchblade для ЗСУ. Відео
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Ексклюзивний погляд: виробництво надсучасних американських дронів-камікадзе Switchblade для ЗСУ. Відео

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Окрім систем протиповітряної оборони, потужної броньованої техніки, артилерії, боєприпасів, важливою складовою пакетів озброєння від Сполучених Штатів для України стали дрони. Найвідоміші з них - дрони-камікадзе Світчблейд виробляє американська компанія Аеро-вайронмент.

Христина Шевченко і Дмитро Савчук побували на цьому підприємстві у Каліфорнії, аби дізнатися, в чому секрет боєздатності розумних дронів, які системи незабаром потраплять в Україну, і як ці технології можуть допомогти наблизити українську перемогу.

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