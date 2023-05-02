Реакції в США на нову ракетну атаку на Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. "Вдячна тим, хто захищає небо України" - посолка США, після нових ракетних обстрілів РФ. За даними Білого Дому, Росія зазнала 100 тисяч втрат убитими і пораненими лише з грудня, і лише у битві за Бахмут. Терехов: відновлення Харкова коштуватиме 9 з половиною мільярдів доларів. Мер тимчасово окупованого Мелітополя: місто активно готується до деокупації й інформує людей про подальші дії після приходу ЗСУ.