Реакції в США на нову ракетну атаку на Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. "Вдячна тим, хто захищає небо України" - посолка США, після нових ракетних обстрілів РФ. За даними Білого Дому, Росія зазнала 100 тисяч втрат убитими і пораненими лише з грудня, і лише у битві за Бахмут. Терехов: відновлення Харкова коштуватиме 9 з половиною мільярдів доларів. Мер тимчасово окупованого Мелітополя: місто активно готується до деокупації й інформує людей про подальші дії після приходу ЗСУ.
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