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Студія Вашингтон

Реакції в США на нову ракетну атаку на Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Реакції в США на нову ракетну атаку на Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Реакції в США на нову ракетну атаку на Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон.  "Вдячна тим, хто захищає небо України" - посолка США, після нових ракетних обстрілів РФ. За даними Білого Дому, Росія зазнала 100 тисяч втрат убитими і пораненими лише з грудня, і лише у битві за Бахмут. Терехов: відновлення Харкова коштуватиме 9 з половиною мільярдів доларів. Мер тимчасово окупованого Мелітополя: місто активно готується до деокупації й інформує людей про подальші дії після приходу ЗСУ.

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