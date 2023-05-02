Брифінг Голосу Америки. Як довго американці готові підтримувати Україну?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Адміністрація Байдена обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Та чи готові до цього американські виборці? - обговорюємо найсвіжіші дані опитувань громадської думки у США. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.