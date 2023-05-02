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- Голос Америки
Генерал США Міллі прокоментував можливий розвиток контрнаступу України
Українці готові до наступу або оборони завдяки допомозі західних партнерів, зокрема техніці та навчанням. Однак рівень успішності майбутнього контрнаступу ЗСУ оцінити поки неможливо. Так в інтерв'ю Foreign Policy заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
За його словами, існує ймовірність успіху України, що допоможе "зруйнувати російську лінію фронту по всіх напрямках", однак можливі також варіанти "часткового успіху" чи "не досягти успіху". "Отже, це все діапазони результатів, якби була наступальна операція [України - ред.]. Або все [може бути] навпаки - можливо, українці збираються провести оборонну операцію, а росіянам буде важко провести наступальну операцію. Тож ми подивимось, що принесе майбутнє", - додав генерал.
Міллі також додав: "Усі війни закінчуються, рано чи пізно, і питання насправді в тому, як вони закінчуються. [...] Однак я вважаю, що ймовірність того, що будь-яка сторона досягне своїх політичних цілей... - я вважаю, що це буде дуже складно, і, відверто кажучи, я не думаю, що це ймовірно цього року".
На його думку, росіяни зазнали значних втрат, тож він сподівається, що зрештою у Кремлі дійдуть висновку, що війна в Україні не вартує цих втрат, тож можуть піти на переговори.
При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підкреслив, що успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до перемовин щодо стійкого та справедливого миру.
"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Подивімось, що буде, - додав посадовець. - Зрештою, їхній успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир".
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Лідер республіканців у Сенаті: Спікер нагадав усім про підтримку України. Відео
«Спікер поставив на місце російського журналіста і змусив його замовчати. Він нагадав усім про свою стабільну підтримку допомоги для України та про зобов’язання республіканців допомогти нашим друзям перемогти», - заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
- Голос Америки
Блінкен: США і Чехія «працюють пліч-о-пліч, щоб продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію»
Зміцнення двосторонніх відносин, підтримка України та співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні були головними темами зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського у вівторок у Вашингтоні.
Ми працюємо рука об руку, щоб продовжувати підтримувати Україну, продовжувати чинити тиск на Росію за її агресію проти УкраїниЕнтоні Блінкен
Держсекретар Блінкен наголосив, що Чеська Республіка є «дуже цінним членом НАТО для Сполучених Штатів і опорою демократії». Він також наголосив на співпраці, пов’язаній з допомогою Україні.
«Звичайно, неймовірно потужна відповідь на агресію Росії проти України стоїть на першому місці, і ми працюємо пліч-о-пліч, щоб продовжувати підтримувати Україну, продовжувати чинити тиск на Росію за її агресію проти України, і, звичайно, працювати над підтримкою біженців, наданням гуманітарної допомоги, економічною відбудовою», – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції.
Обидва міністри погодилися, що Захід не повинен поступатися Росії та повинен продовжувати підтримувати Україну.
Ми єдині в тому, що необхідно якнайшвидше приборкати російські імперські апетити та забезпечити відновлення територіальної цілісності та суверенітетуЯн Ліпавський
Міністр Ліпавський похвалив Сполучені Штати за значну фінансову підтримку Україні, включно з військовою допомогою. Чехія також є одним із найбільших постачальників допомоги Україні, включно з військовою та гуманітарною.
«Тоні Блінкен кілька разів подякував нам за допомогу, яку ми надаємо Україні. Ми єдині в тому, що необхідно якнайшвидше приборкати російські імперські апетити та забезпечити відновлення територіальної цілісності та суверенітету», – сказав міністр Ліпавський.
Він додав, що у час російської імперської агресії проти України дуже важливо пам’ятати, що США та Чеська Республіка поділяють «такі цінності, як демократія, свобода та повага до прав людини, і це робить наші стосунки особливими, і тому ми так цінуємо їх».
Як повідомляє Чеське міністерство закордонних справ, міністри також обговорили можливості зміцнити енергетичну безпеку та зменшити залежність від російських енергоносіїв. Вони обговорили також необхідність збільшення частки відновлюваних енергоресурсів в загальному енергетичному балансі.
У Вашингтоні міністри також підписали Спільну декларацію про свободу ЗМІ, яка, за словами головних дипломатів США та Чехії, «підтверджує спільне зобов’язання активно сприяти свободі ЗМІ у всьому світі у співпраці з партнерами та союзниками».
Свобода слова та незалежні ЗМІ є наріжним каменем демократії, наголосив Ліпавський, згадавши про те, що штаб-квартира американського Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з 1995 року міститься у Празі, куди його запросив перший президент Чехії Вацлав Гавел.
«Підтримка незалежних медіа, яку пропагував Вацлав Гавел, є нашим довгостроковим пріоритетом», - сказав міністр Ліпавський.
У своєму дописі у Twitter глава чеської дипломатії назвав розмову з Блінкеном «чудовою».
«Оскільки наші відносини ґрунтуються на цінностях, ми представили Спільну заяву щодо свободи ЗМІ», – написав Ліпавський Twitter.
Чеський міністр перебуває з триденним візитом у США, під час якого він також планує зустрітися з членами Конгресу та підписати угоди з космічною агенцією США про розвиток космосу.
- Голос Америки
США: Китай має натиснути на Росію, щоб вона вивела війська з України
США закликають Китай зайняти "більш жорстку позицію" у спілкуванні з Росією щодо війни РФ в Україні і натиснути на Росію, щоб та вивела свої війська з України та припинила бомбування цивільної інфраструктури України. Про це посол США в Китаї Ніколас Бернс сказав під час події в Інституті Стімсона у вівторок. Бернс висловив переконання, що такі очікування США поділяють і європейські країни та Україна.
"Що потрібно, це щоб Китай натиснув на Росію, щоб та вивела свої війська з України, і Україна повернула свою територію і могла знову бути повністю суверенною в усіх аспектах цього слова", - заявив посадовець. Він закликав Китай також натиснути на Росію, щоб та "припинила бомбування українських шкіл, лікарень та житлових будинків". Бернс відзначив, що такі напади призвели до значних жертв серед цивільного населення в Україні.
Поки немає доказів того, що Китай поставляє зброю Росії, але США продовжують уважно відслідковувати ситуацію і чітко заявляють китайському уряду про жорсткі наслідки таких дій, каже Бернс.
Бернс привітав нещодавню розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським як "перший гарний крок" і заявив, що США декілька місяців закликали Китай до такого спілкування. Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен також прокоментував можливу роль Китаю у досягненні миру. Головний американський дипломат заявив, що США відкриті до відповідальних зусиль із просування миру від будь-якої країни, але зазначив, що будь-яка мирна угода має базуватись на захисти територіальної цілісності, незалежности та суверенітету України.
У лютому Китай оприлюднив свою мирну пропозицію, яка закликає до припинення вогню, переговорів і припинення санкцій проти Росії. Документ не містить багато деталей, втім повторює звинувачення Росії в тому, що у вторгненні винні західні країни.
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Документальну стрічку про історії українських виноробів, які постраждали від російської агресії, презентували у Голлівуді.
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