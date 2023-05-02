Генерал США Міллі прокоментував можливий розвиток контрнаступу України

Українці готові до наступу або оборони завдяки допомозі західних партнерів, зокрема техніці та навчанням. Однак рівень успішності майбутнього контрнаступу ЗСУ оцінити поки неможливо. Так в інтерв'ю Foreign Policy заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

За його словами, існує ймовірність успіху України, що допоможе "зруйнувати російську лінію фронту по всіх напрямках", однак можливі також варіанти "часткового успіху" чи "не досягти успіху". "Отже, це все діапазони результатів, якби була наступальна операція [України - ред.]. Або все [може бути] навпаки - можливо, українці збираються провести оборонну операцію, а росіянам буде важко провести наступальну операцію. Тож ми подивимось, що принесе майбутнє", - додав генерал.

Міллі також додав: "Усі війни закінчуються, рано чи пізно, і питання насправді в тому, як вони закінчуються. [...] Однак я вважаю, що ймовірність того, що будь-яка сторона досягне своїх політичних цілей... - я вважаю, що це буде дуже складно, і, відверто кажучи, я не думаю, що це ймовірно цього року".

На його думку, росіяни зазнали значних втрат, тож він сподівається, що зрештою у Кремлі дійдуть висновку, що війна в Україні не вартує цих втрат, тож можуть піти на переговори.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підкреслив, що успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до перемовин щодо стійкого та справедливого миру.

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Подивімось, що буде, - додав посадовець. - Зрештою, їхній успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир".