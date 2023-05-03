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Без повноцінної мирної угоди відбудова України затягнеться - президентка ЄБРР
За допомогою міжнародних донорів в Україні вже відбудовують дороги, мости, ремонтують енергомережі. Що більше відбудувати зараз, то швидше країна відновиться після війни, кажуть в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄБРР був і залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні. Ми поговорили з президенткою банку Оділь Рено-Бассо про її враження від подорожі до України наприкінці квітня, пріоритети допомоги, те, звідки банк отримує ресурси на допомогу Україні, якими будуть відбудовані міста, а також про те, як допомогти бізнесу працювати і підтримувати економіку в часи війни.
Інтерв'ю перекладене та відредаговане для ясності та плинності
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Ви двічі відвідували Україну в час війни, останній раз – цими тижнями. Що вас вразило?
Оділь Рено-Бассо, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку: Мої враження від теперішньої поїздки дуже відрізняються від візиту в жовтні. Тоді Росія лише почала обстріли цивільної інфраструктури. Було багато обстрілів енергомережі тощо. На той час було невідомо, як мине зима, чи зможе країна забезпечити людей електроенергією, теплом. Була велика напруженість та непевність.
В місті, знаєте, було дуже тихо. Це було за кілька днів до бомбувань міст, дитсадків. Тепер ситуація більше нормалізувалась, значно більше машин, людей на вулицях. Політичні лідери, з якими я зустрічалась, готуються і до напруження, і до наступної зими, але також і думають на перспективу.
О.Б.: ЄБРР багато допомагав Україні взимку з ремонтом енергоінфраструктури та теплопостачання. Які зараз у вас пріоритети щодо України?
О.Р.Б.: Ми продовжимо підтримувати інфраструктуру, бо вона має бути міцною для наступної зими, якими б не були обставини. Країна має бути готовою, якщо виникне новий дефіцит енергії. Ми працюватимемо над тим, але також, наприклад, ми маємо проект із Укрзалізницею, щоб розвивати залізничне сполучення із Заходом, з Польщею, Румунією, ми відновлюємо деякі пошкоджені дороги. Потреби дуже залежать від конкретної ситуації.
Ми також працюємо з шістьома–вісьмома містами. І останнє дуже важливе: ми працюємо із приватним сектором і надали більше як 460 мільйонів доларів торгового фінансування. Ми розподіляємо ризик з банківською системою і хочемо це розвивати – надавати пряме фінансування компаніям, які готові інвестувати в Україну, розширюватись або відновлювати.
О.Б.: Стосовно приватного сектору, ЄБРР вже десятиліття працює в Україні, ви знаєте багато компаній і співпрацювали з ними. Що вам кажуть компанії, які їхні основні проблеми?
Мене це насправді вразило: в приватному секторі є готовність до відновлення. Є проблеми, все нелегко, але є рішучість продовжувати, щоб країна перемогла у війні
О.Р.Б.: По-перше, дуже вражає стійкість, рішучість, навіть перед обличчям руйнувань вони готові починати наново, відбудовувати. Наприклад, ми зустрілись з нашим клієнтом, компанією "Фармак". У них зруйнували сховища, і тепер вони хочуть відбудовувати, розвиватись і зростати, розвивати експорт. Аграрні компанії – "Астарта" та інші компанії – вони дивляться на перспективу, хочуть відбудувати зруйновані виробництва і продовжити бізнес. Мене це насправді вразило: в приватному секторі є готовність до відновлення. Є проблеми, все нелегко, але є рішучість продовжувати, щоб країна перемогла у війні.
О.Б.: Ви сказали про проекти з муніципалітетами. Ви співпрацюєте з Хмельницьким, який прийняв багато переселенців. Яким буде майбутнє цих міст?
О.Р.Б.: У країни й в усіх, з ким я зустрічалась, мета - відбудувати на краще. Виклик відбудови – це можливість створити більш "зелені", енергоефективні міста. З деякими містами ми працюємо щодо більш екологічного транспорту. Але є і пріоритетність. Для декого – це житло, якщо місто постраждало від руйнувань. Уряд хоче відбудувати житло, щоб люди могли повернутись. Але у всій нашій підтримці є принципи "зелених" технологій, ефективності, якості будівництва.
О.Б.: Хто зараз ваші основні донори? Україна прагне вступити в Євросоюз, чи є програми підтримки від Європи, якою є участь Америки?
О.Р.Б.: Ми отримали більше як 1,4 мільярда доларів підтримки, це надзвичайно – більше ніж будь-коли, і ми намагаємось розподіляти навантаження з донорами. Тобто ми половину забезпечуємо з нашого балансу, а половину забезпечують донори у вигляді гарантій або грантів. США надали найбільше підтримки – гранти на 500 мільйонів. Єврокомісія та країни ЄС надали здебільшого гарантії. Це Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, такі країни як Канада. Також були гранти від Норвегії та Нідерландів. Загалом – значна підтримка акціонерів та донорів.
О.Б.: Щодо відбудови, скільки часу, на вашу думку, потрібно, щоб Україна вийшла на довоєнні рівні?
Швидкість відбудови залежатиме від війни та політичної ситуації. Звичайно, все затягнеться, якщо ситуація з війною не матиме визначеності, якщо будуть тривати бойові дії, якщо буде припинення вогню, але не буде повноцінної мирової угоди
О.Р.Б.: Дуже важко сказати. Ви бачили оцінку Світового банку, Єврокомісії та ООН – йдеться про 411 мільярдів доларів за десять років [на відбудову - ред.]. Однак, швидкість відбудови залежатиме від війни та політичної ситуації. Звичайно, все затягнеться, якщо ситуація з війною не матиме визначеності, якщо триватимуть бойові дії, якщо буде припинення вогню, але не буде повноцінної мирової угоди, бо тоді залишиться невизначеність, і для міжнародних інвесторів, наприклад, буде важко ризикнути й прийти в Україну, вони вагатимуться, побоюючись, що війна повернеться.
Тобто все залежатиме від геополітичної ситуації. Загалом знадобиться час, але важливо – що більше Україна отримає підтримки зараз, то більше економіка зможе відновитись. Тепер - надзвичайний рівень підтримки бюджету через МВФ та економічної допомоги. Завдяки цьому країна працює, бізнес постраждав, але багато компаній вижили. Це дуже важливо, бо зменшує ціну відбудови.
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- Голос Америки
У новому пакеті допомоги США для України будуть авіаційні ракети для підтримки контрнаступу - медіа
Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 300 мільйонів доларів, який вперше включатиме авіаційну ракету малої дальності Hydra-70. Про це із посиланням на американських посадовців повідомляє Reuters.
Hydra 70 - це некерована авіаційна ракета, яку виготовляє компанія General Dynamics. Їх зазвичай запускають із вогневих платформ літаків і вертольотів. Такий тип ракет використовували для ближньої авіаційної підтримки наземних військ під час воєн у В'єтнамі та Кореї. Ракети можуть допомогти Україні послабити російські наземні позиції та забезпечити підтримку з повітря контрнаступу українських сил.
За словами офіційних осіб, пише Reuters, новий пакет також включає 155-мм гаубиці, боєприпаси для гармат HIMARS і гаубиць, протитанкові ракети й міномети, вантажівки й обладнання для знесення укріплень. Вся ця військова техніка спрямовуватиметься із надлишкових армійських запасів в межах повноважень президента США.
Це стане 37-м пакетом безпекової допомоги Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, загальна сума допомоги сягає 36 мільярдів доларів.
У статті використано матеріали Reuters
"Свобода слова - те, чим ми відрізняємось від росіян". Українські журналісти про висвітлення війни
Сьогодні відзначають Всесвітній День свободи преси. Голос Америки поспілкувався з українськими журналістами про головні виклики у їхній роботі у воєнний час.
Незавжаючи на війну, Україна покращила свіє місце в рейтингу свободи преси в 2023 році і перемістилась зі 106 на 79 місце.
Війна перетворила всіх українських журналістів на воєнних кореспондентів, зауважують укладачі рейтингу "Репортери без кордонів". "В інформаційній війні Україна - на передовій опору розширенню кремлівської системи пропаганди", - вказують вони і наголошують на зростанні загрози для фізичної безпеки журналістів.
Українські медійники після початку широкомасштабного вторгнення Росії змушені були вчитися як висвітлювати війну. Вони разом з владою створили неписані правила: про що можна повідомляти, а про що ні.
Вадим Карп’як, журналіст каналу ICTV і ведучий програми «Свобода слова» згадує: «Від 24 лютого, ми всі стали воєнкорами і нам всім довелося опановувати ці знання специфічні, не так глибоко, як колеги, які працюють на передовій, але нам довелося вчитися не повідомляти відразу про місця прильотів, не повідомляти про наслідки руйнувань, бо це допомагає росіянам точніше наводитися. Довелося тримати режим тиші і вчитися обережно поводитися з інформацією з фронту. Не повідомляти про якісь смерті, поки це офіційно не підтверджено і не повідомлено родичів загиблого. Були такі дрібні нюанси, на які в мирній журналістиці не зважаєш. А тут довелося переучуватися».
Наталія Нагорна, військова кореспондентка каналу 1+1, одна з тих журналісток, яка мала досвід висвітлення бойових дій на сході Україна, переконує, - найскладніший період у висвітленні війни був в 2014 році.
«В нас війна триває не з 24 лютого 2022 року, в нас, давайте говорити чесно, був час підготуватися до війни, як і в української армії. Ми вісім років вчилися як висвітлювати війну у різні її періоди. Найскладнішим періодом у висвітлені війни все ж таки був 2014 рік, коли журналісти не мали спеціальних військових знань, коли ти не відрізняєш танк від БТР, бо в Україні була мінімізована військова освіта».
Червоні лінії воєнної журналістики
Незважаючи на обмеження, які накладає війна, в Україні весь цей час працюють вільні і незалежні медіа, які якісно роблять свою роботу, а не займаються пропагандою, вважає головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва. «Мені здається, українські журналісти з цим впоралися, вони не скотилися в пропаганду. У нас в умовах війни можлива незалежна збалансована журналістика, яка показує якісь неприємні речі для нас, але ми це робимо. Тому що, ми - демократія у війні, воююча демократія, для нас свобода слова - одна з цінностей і в тому числі те, чим ми відрізняємося від росіян».
Українські журналісти визначають для себе червоні лінії, які не будуть перетинати. Адже головне це національні інтереси і перемога України, безпека українців, преконані вони. Матеріали кожного журналіста проходять через самоцензуру: чи не зашкодить це Україні.
«Самоцензура є дуже сильний чинник в українській журналістиці. Але, по-перше, є 34 стаття Конституції, яка передбачає, що свобода слова може бути обмежена заради національної безпеки в умовах воєного часу. Є ризик, що ми з цією самоцензурою якось звикнемося, що потім не захочемо без неї працювати, але думаю, що ми це подолаємо як журналісти», – вважає Вадим Карп’як.
Про внутрішній барометр журналіста, який як терези оцінює користь чи шкоду від публікації говорить і Севгіль Мусаєва. Рішення, за якими може стояти загроза життю людей, доводиться приймати щодня.
«В перші дні війни у нас була моральна і етична дилема: публікувати чи ні список російських військових, який нам передали, коли вони знаходилися буквально в кількох кілометрах від наших родичів. Щодо списку військових, то ми його опублікували і багато людей звернуло увагу, за кордоном побачили. Це були перші дні війни, і ти робив все, що могло би швидко завершити ту війну. Або чи публікувати інформацію про твого друга, який перебуває у полоні, якого катують, але батьки проти, бо це може зашкодити. Водночас, частина людей вважає, що така публічність йому може допомогти».
Чи виправдані обмеження для журналістів на передовій?
Наталія Нагорна розповідає, що нині журналісти, які працюють на передовій, їздять туди з прес-офіцерами. Але це вважає не обмеженням, а перевагою.
«Ми намагаємося ніколи не їхати на війну самостійно. Ми це робимо в супроводі прес-офіцерів. В даному разі прес-офіцер є не стільки контролюючим органом, це людина, яка відповідає (насправді ні) за нашу безпеку. Але це людина, яка неодноразово їздила на позиції, людина, яка знає де укриття, людина, знає, хто нас може евакуювати, якщо щось станеться, і завдякі цій ефективній зв’язці журналіст – прес-офіцер, ми маємо змогу працювати ефективно. Ми можемо хотіти познімати поранених, як це зробити? Звернутися до прес-офіцера і поїхати на так звану "стабілку". Пункт, де надають медичну допомогу».
Журналістка 1+1 вважає виправданими обмеження, які військові запроваджують для журналістів на передовій.
Головний стандарт журналістики нині, щоб через матеріал який ти робиш, ніхто не загинувНаталія Нагорна
«Безпека вища за стандарти журналістики. Головний стандарт журналістики нині, щоб через матеріал який ти робиш, ніхто не загинув. Не загинули військові, щоб не загинули цивільні. Як виглядає звичайний сюжет у звичайному світі, не в Україні? Ти говориш куди ти приїхав, коли ти приїхав, до кого ти приїхав. Зараз якщо всю цю інформацію озвучити в Україні, ми фактично видамо позиції, можемо показати кількість бійців, можемо показати наявну техніку, її розташування. Чи шкідливо це для держави України? Так, шкідливо».
Військові можуть не пояснювати рішення про обмеження доступу журналістів до певних територій, але з часом це виявляється виправданим, вказує Севгіль Мусаєва: «Бувають такі історії, коли якісь речі не пояснюються. І це про контрнаступ, який стався на початку осені, коли ми звільнювали частину Харківської області і частина фронту була закрита для журналістів на тиждень. Це викликало обурення, але стало зрозуміло чому».
Водночас українські журналісти просять військову та політичну адміністрації пояснювати свої рішення, і, якщо не згодні з обмеженнями, висловлюють свої аргументи і переконують владу переглянути свої рішення. Так було з пропозицією дозволити відвідувати найгарячіші точки лише обмеженій кількості журналістів.
Після солідарної позиції медіа, від такого рішення відмовилися, розповідає Наталія Нагорна. «Нещодавно була ситуація, коли в нас були створені списки журналістів, так званий пул. Я була в списку журналістів, які можуть працювати всюди, але через те, що там не було людей, які працюють на фронті постійно поруч зі мною, починаючи з 2014 року, ми виступили з заявою, що ми відмовляємося бути в цьому списку обраних. Ми хочемо, щоб для роботи не були потрібні списки. Чи це був це розумний вчинок? Це був вчинок солідарний, вчинок правильний. В результаті, наші колеги мають змогу працювати. Я за доступ до інформації для всіх. Ми постійно бачимося з колегами на фронті і обговорюємо: як те, що подобається в наших принципах роботи і так те, що нам не подобається. Є ситуації, коли ці обмеження абсурдні».
Свобода слова - прописна істина, ми завжди боремося, коли нам не пояснюють, або намагаються маніпулювати правиламиСевгіль Мусаєва
Севгіль Мусаєва вважає, що з цього потрібно робити висновки. «В цих правилах потрібен фейр плей, потрібна прозорість, якої ми прагнемо і за рік повномашстабної війни можна було б налагодити систему взаємовідносин – журналісти, прес-офіцери, армія, коли таких ситуацій не виникало. Свобода слова - прописна істина, ми завжди боремося, коли нам не пояснюють, або намагаються маніпулювати правилами».
Наталія Нагорна згадує звільнення Херсона, коли на кілька днів місто було закрите для журналістів. Медіа тоді використовували відео, зняте самими херсонцями.
«Яскравим прикладом було місто Херсон, яке було звільнено в п'ятницю, а журналістів офіційно почали пускати з понеділка. Що роблять журналісти: вимушені брати неперевірене відео й інформацію з Telegram-каналів і дивитися, як натовпи людей святкують, а медійники не мали змогу проїхати. Це правильно? Ні, це неправильно.
Журналістика зараз це не стільки інформація, скільки емоція. Ти багато чого не можеш говорити. А емоції ти можеш показувати. І якщо можна було журналісту зняти сюжет про щасливих людей, то це був сюжет про звільнення Херсона. Військове командування про це не знало? Знало. У прес-офіцерів є камери і фотоапарати. Вони могли поїхати і зняти хоча б базовий матеріал, як працюють інформагенства, написати, що це і де це. Щоб зберегти цей матеріал для майбутніх поколінь. Зараз очікування контрнаступу. Звісно, ніхто у світі не має знати як саме буде, окрім 5-10 людей у світі. Але журналісти мають розуміти, як ми будемо працювати».
Перевірені соцмедійні відео - важливі докази воєнних злочинів
Після широкомасштабного російського вторгнення, українці почали знімати події на передовій та в окупації і ці відео показали світу злочини армії РФ. Вадим Карп’як вважає, що заявдяки українцям світ дізнався про трагедію Бучі і Кремль не міг спростувати вбиства цивільних мешканців.
Водночас перед журналістами постало питання як перевіряти справжніcть відео і як вирізняти фейки. Севгіль Мусаєва розповідає про досвід Української правди: «Якщо говорити про перші тижні війни, ми отримали багато інформації від людей з регіонів. Ми її верифікували по даті, коли відео було знято, в якому місці, в нас є інструменти OSINT. Велика кількість матеріалу в перші дні війни була фейкова. Фото часів АТО траплялися достатньо часто в перші дні війни. Можливо, росіяни це робили. І ми виявляли ці фото. Щодо людей – громадянська журналістика, це дуже важливо, особливо, на окупованих теритоірях. З Криму нам надсилають матеріали. Це люди, з якими ми знайомі, яким ми довіряємо, зі зрозумілих причин не публікуємо їхні особисті дані».
Наталія Нагорна використовує свої знання і контакти для верифікації відео: «Я можу навести приклад, було відео з центру Бахмута. Очевидно зняте російськими окупантами. Я була в Бахмуті не знаю, яку кількість разів. Ми вирішили деталізувати. Що ми робили, окрім того, що користувалися панорамами. Я зв’язувалася з місцевими жителями, які показували – це міськрада. Я розумію, що це міськрада. Але коли щось вщент розбомблене, складно зрозуміти, що це те саме місце. Я зв’язалася з кількома місцевими жителями, яких я знаю особисто як жителів Бахмута, і ми перевірили це відео».
Чи ставити важкі питання владі?
Ще одним викликом для журналістів стало питання, чи варто задавати важкі питання владі під час війни. Зокрема, щодо ймовірних завищених цін на купівлю продовольства до армії або обговорення правильності проведення військових операцій.
Тема харчування в армії і завищених цін важлива, і вона для обговорення. Це публічна інформація, від якої залежить фінансування армії і це питання виживанняВадим Карп'як
Вадим Карп’як вважає, що «тема харчування в армії і завищених цін важлива, і вона для обговорення. Це публічна інформація, від якої залежить фінансування армії і це питання виживання. Коли говоримо, чому стався прорив на півдні і прорив з Криму, то це швидше не питання виживання. На щастя. І ці питання повинні формулювати СБУ, контрозвідка, а виносити на бурхливе обговорення, чому влада це допустила - це поглиблювати конфлікти всередині суспільстві. Після перемоги і закінчення воєнного стану, у нас буде такий розгул свободи слова, що мало не здасться».
Севгіль Мусєва говорить про питання цінностей. «На мій погляд, це важливо робити. Можливі зловживання під час війни можуть підривати боєздатність армії, якісь підрозділи можуть недоотримувати. Ця війна, вона в тому числі виникла за можливість України стати іншою країною, європейською, без цих всіх корупційних практик. Ці корупційні практики це те, що нас досі повязує з Росією, це спадок, який вона залишила».
А от рішення української влади не повідомляти точну кількість загиблих, журналісти підтримують. «Я би не вимагав остаточних цифр. Це нічого не додасть зараз до нашої перемоги, але може зменшити наш опір і спротив в моральному сенсі. Це може бути деморалізуючим фактором» - вважає Вадим Карп’як. А Севгіль Мусаєва стверджує, що «це таке питання болюче для суспільства. В той момент, коли Україна переможе, ці дані мають бути оприлюдненні, бо покоління українців мають знати, якою важкою ціною була здобута ця перемога».
В цій війні Кремль намагається використати свободу слова на свою користь і замість інформації подає пропаганду. Вадим Карп’як вказує: «У багатьох наших західних колег складається враження, що якщо це інформація від російського Міноборони, то не можемо її опустити. Можемо. Ми в Україні знаємо, що слова російського Міноборони нічого не варті. Ми записуємо цю розмову в день, коли був зруйнований будинок в Умані, цілий підїізд, уже 11 загиблих (за уточненими даними 23 загиблих - ред.). І що ми бачимо в повідомлення Міноборони Росії: всі ракети влучили в ціль. Ця традиція, коли треба давати два рівнозначних повідомлення, а ви собі розбирайтеся, не є стандарти журналістики. Бо так можна давати 5 хвилин Гітлеру, і 5 хвилин жертвам Освенциму. А ви розбирайтеся, хто правий».
Натомість Севгіль Мусаєва переконує, що потрібно вказувати на фейки Росії.
«Пояснювати, що це брехня. Ми маємо розуміти, що відбувається у ворога, які в нього плани, і в тому числі, які тези він поширює, тому що вони свідчать, що відбувається всередині російської еліти. Ви маєте пояснювати, що це брехня і доводити, чому це неправда, що робить Росія і навіщо вона ці чутку пояснює».
Українські журналісти впевнені, що правда - це найкраща відповідь на агресію Кремля. Медійники вдячні за те, що західна преса висвітлює війну в Україні. Але ціна справедливого висвітлення висока – жертви серед репортерів. Комітет із захисту журналістів, базований у Нью-Йорку, повідомляє про загибель в Україні у 2022 році 15 журналістів. Національна Спілка журналістів України – про 43 медійників.
Святослав Вакарчук: "Війна - як рентген, все стає чорно-білим. Вона зробила мене чеснішим перед собою". Інтерв'ю з музикантом
Триває тур Північною Америкою «Допомога Україні» українського гурту «Океан Ельзи». Головний виступ відбувся 29 квітня у Нью-Йорку, на сцені одного з найвідоміших концертних майданчиків світу театрі «Медісон Сквеар Ґарден». Цей виступ гурту зібрав більше 6 тисяч глядачів. У США та Канаді перед концертом відбуваються спеціальні аукціони. Їхня мета – зібрати $150 тисяч на купівлю дронів для Збройних сил України.
Після Нью-Йорка «Океан Ельзи» прямує до Канади, де матиме виступи у Монреалі й Торонто. Далі – тур західним узбережжям США – Сієтл, Лос-Анджелес та Сан-Франциско. Фінальний виступ туру буде у Чикаго.
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Після виступу на легендарній сцені «Медісон Сквеар Ґарден» Святослав Вакарчук поспілкувався з кореспонденткою «Голосу Америки» Іриною Соломко. В інтерв’ю він розповів про вихід нової пісні, розмір зібраної від початку війни допомоги, волонтерську та благодійну діяльність, війну та те, як вона змінила його життя, а також чи готує «Океан Ельзи» «переможний» концерт на набережній Ялти.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Ірина Соломко, кореспондентка «Голосу Америки»: Святославе, ви – єдиний український виконавець, який вже вдруге виступив на сцені театру «Медісон Сквеар Ґарден», одному з найбільш престижних світових концертних майданчиків. Поділіться враженнями.
Святослав Вакарчук, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»: Мені здається, що дуже важливо, що відбуваються такі події. Що про Україну – пам'ятають. Що приходить велика кількість, в тому числі американців, які, в принципі, не мають відношення до України. І для нас це дуже почесна місія – приводити цих людей до зали.
Те, що шість тисяч людей у Нью-Йорку в один голос з тобою співають і перефарбовують цей зал у синьо-жовтий колір – надихає. У мене кілька разів були мурашки по шкірі. Коли виходиш, реве зал, і всі одразу встають. Це дуже надихає. Потім, коли я сказав, що у залі присутні наші поранені воїни ЗСУ, які зараз на реабілітації. Всі встали та вітали їх. Це такі мурашечні моменти.
Ми перший раз виїхали на концертний фестиваль в Грузії, це був кінець червня минулого року. І з того часу ми їздимо: від Польщі – до Сан-Франциско. Думаю, що доїдемо якось до Австралії та Південної Америки. І наш цей тур називається «Допомога Україні». Основна його мета – це допомога України як матеріальна, так і, можливо, більш важливо, інформаційна.
На деяких концертах, як от вчора, чи, наприклад, у Празі чи Лондоні приходить велика кількість взагалі недотичної до Східної Європи публіки. Тому я вважаю, що це дуже важливо, і ми продовжуємо це робити.
І.С.: У цьому турі також проходять аукціони, мета зібрати 150 тисяч.
Я на одному закритому благодійному концерті в Лондоні зібрав 150 мільйонів гривень. Є такі концерти. А є концерти, як в Україні, де ти збираєш 2-2,5 мільйонів гривень, і ти щасливий
С.В.: Так, саме в рамках аукціону. Це така маленька скромна мета, я думаю, що ми її швидко досягнемо. Просто у Північній Америці ми вирішили спробувати збирати окремо гроші на аукціонах. Бо сам тур – це величезна машина, з якої ти не можеш всі гроші віддати виключно на благодійність, тому там йде певна частина. А на аукціонах ми кожну копійку 100% віддаємо одразу.
І.С.: Ви збираєте кошти вже більше року, чи важко зараз збирати кошти? Чи бачите якусь динаміку?
С.В.: Я переконаний, що зациклюватися на сумах, які ти збираєш – неправильно. Бо тут важлива моральна сторона. Ви ж розумієте, що це все дуже умовно. Я на одному закритому благодійному концерті в Лондоні зібрав 150 мільйонів гривень. Є такі концерти. А є концерти, як в Україні, де ти збираєш 2-2,5 млн гривень, і ти щасливий. Питання не в грошах. Програма Міжнародного валютного фонду дає Україні на кілька років майже $120 мільярдів. Це гроші. (Програма макростабільності для України передбачає підтримку України обсягом $115 млрд на 4 роки. Внесок МВФ до цього пакету - $15,6 млрд - ред.)
Те, що ми збираємо, це не гроші, але це дуже важливо для залученості всіх. Для того, щоб люди, які приходять на концерт, відчували, що вони допомагають. Це як потічки в річку, а річки в океан – всі впадають і роблять велику справу, йдуть до перемоги.
Тобто ці гроші мають практичне значення, на них купуються речі для військових та дрони, підтримуються лікарні. Але найбільше – це має моральне значення, що ми всі разом це робимо.
І.С.: Скільки коштів ви зібрали за час війни?
С.В.: Якщо враховувати всі гроші, які я збирав, і які ми передали на благодійність, це вже близько 200 мільйонів гривень. Це великі суми. Однак питання, ще раз кажу, не в сумах.
І.С.: Якщо повернутися до концерту, на ньому, наприклад, не було гімну. І взагалі, якби не дві пісні про війну, він виглядав би, як ваш концерт з мирного життя. Було враження, що це було намагання повернути вашу аудиторію у стан «нормальності». Воно правильне?
С.В.: Ми завжди плюс-мінус граємо ці пісні. Ніякого намагання повернутися до мирного життя у мене немає. Бо з самого початку я говорю, що ми зараз проводимо ці концерти в особливих умовах, і мета їхня особлива, і настрій.
Фактично ми прибрали з програми зовсім танцювальні пісні, такі грайливі, які мають тексти та посил не дуже релевантні часу.
Щодо вашого запитання, думаю, це не стільки було наше намагання, а це було намагання публіки повернутися в ті часи. І ми їх розуміємо. Бо всім потрібно знімати стрес. І хто як не ми, можемо допомогти їм на цих концертах знімати стрес?
Якщо враховувати всі гроші, які я збирав, і які ми передали на благодійність, це вже близько 200 мільйонів гривень
Цього потребують не лише люди, які прийшли на концерти в Нью-Йорку чи інших містах Америки чи Європи. Це потрібно і тим бійцям, до яких я їжджу і яким я вже дав 200 виступів на фронті. Вони ж теж приходять, щоб повернутися в нормальне життя. Просто їхнє нормальне життя триває 20 хвилин в укриттях або в лісі під звуки канонад. А тут, на щастя, більш приємна атмосфера.
І саме тому ми маємо ще більше бути зобов'язані хлопцям та дівчатам на передовій, які роблять так, щоб ми могли приїжджати, та все це могло відбуватися. І взагалі, щоб це все мало зміст, бо вони не дають нам втратити державу.
І.С.: Як війна змінила Святослава Вакарчука?
С.В.: Я не думаю, що війна мене змінила кардинально. Що війна, мені здається, робить в людях… Це як рентген, на ньому все добре видно. Все стає чорно-білим. І вона зробила мене чистішим. І зробила мене чеснішим перед собою.
Я думаю, не лише мене, а й багатьох людей та більшість українців. Бо, по-перше, ти робиш простий вибір, найголовніший: де ти, за що ти, з ким ти і для чого? Другий – що для тебе важливіше: майбутнє твоєї держави, твоїх дітей, твоєї сім'ї чи твоя персональна кар'єра? Третій – ти вчишся жити у ситуації, коли борешся зі стресом. І тоді ти відкидаєш непотрібне. Ти перестаєш купувати речі, які ти раніше купував. Ти не думаєш про покупку нової машини, якщо вона тобі не потрібна. А якщо і потрібна, то купуєш просту і скромну, щоб не тратити зайві гроші, навіть якщо ти можеш цього дозволити собі. Я стараюсь жити так.
Теж цікавий нюанс: у цьому турі у нас дуже простий продакшн, ми не використовуємо ані спецефекти, ані велику кількість світла та екранів. Якби ми приїхали в Нью-Йорк в інший час, весь Медісон Сквеар Ґарден був би завішений екранами і була би ціла історія. А зараз ми просто не хочемо тратити на це гроші, які можна потратити на більш корисні речі. Тому те, що ми просто виходимо на сцену і граємо, ніби в маленькому клубі, це теж частина цих змін.
І.С.: А якщо говорити про Вакарчука-музиканта? Під час концерту ви сказали, що пісню про Маріуполь ви написала на замовлення. Важко писати такі пісні?
С.В.: Так, вони всі пишуться через пережите, зі сльозами… Мені часто кажуть, що люди слухають їх і плачуть. Я сам плачу, коли пишу, відчуваю мурашки. Я не боюсь цього. Якщо цього немає, я таку пісню не буду віддавати людям. Навіщо, якщо я сам від неї не отримую емоцій? Я бачив вчора, як дівчата в перших рядах просто плакали, одна, друга, третя. Вони плачуть, а я розумію, що так треба.
І.С.: Але писати під час війни складніше? Адже і ви, і світ змінився, став чорно-білим. Чи все ж таки вам вдається творити в цей час?
С.В.: За кілька тижнів вийде нова пісня «Океану Ельзи» в дуеті з ще одним прекрасним виконавцем. Поки що це сюрприз, але ви почуєте абсолютно іншу пісню. Це пісня про кохання, точніше, про розлуку. Це теж перегукується з тим, що зараз переживають українці. Бо коли ти не можеш бачити близьку людину довго, і маєш на це лише хвилини чи години, ти сприймаєш все зовсім по-іншому. Про це і буде пісня. І це не буде пісня про війну, вона буде про щоденні емоції кожного з нас.
А позатим, ми написали багато різних нових пісень, але вони всі чекають свого часу. Зараз час збирати каміння. Розкидати будемо потім.
І.С.: Як ви вважаєте, взагалі музична спільнота України достойно відповіла на війну?
На війні, як на війні. Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою. Ніхто не може відсидітися
В.С.: Почнемо з того, що я не дозволяю собі оцінювати колег. І я вважаю, що треба кожному відповідати за себе. Дивитись, хто що там робить – не в моїх правилах. Проте, я для себе зробив висновок: ті, хто чітко і однозначно не підтримав Україну в її боротьбі, мені немає про що з ними говорити. Ті, хто просто підтримали ворога, вони стали моїми ворогами. Ті, хто не зайняв ніякої позиції, Данте про цих людей теж писав. Тому, мені здається, що культурна спільнота України, справжня, - вона єдина.
На війні, як на війні. Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою. Ніхто не може відсидітися. Просто різні окопи, різні танки і різні кулемети чи автомати.
І.С.: Ви були здивовані, коли так багато світових зірок підтримали Україну і вас?
С.В.: Ні, ці люди є частиною своєї спільноти, вони тонко відчувають настрої людей. Я був нещодавно в Нью-Джерсі і побачив там більше українських прапорів на вулиці, ніж, мабуть, у Києві. Люди тут так живуть, і їхні зірки це відчувають. Вони є частиною свого народу, роблять і говорять те, що на думці у кожного американця. Так само в інших країнах. Тому ні, мене це не здивувало.
Мене дивують люди, які пробують навпаки займати особливу позицію, розказуючи, що ви всі такі дурні, бо допомагаєте Україні. Бо, ніби, це взагалі війна Америки проти Росії, і треба, щоб Росія з Україною домовились, і не буде війни. Коли я чую таке від відомих американців та британців, мені шкода, що вони мали розкіш народитися у вільних країнах, де вони просто можуть філософствувати. А народилися б вони в Слов'янську, або Бердянську, або Маріуполі, - вони би інакше зараз говорили.
І.С.: Вони вам про це особисто говорять?
Мене дивують люди, які пробують навпаки займати особливу позицію, розказуючи, що ви всі такі дурні, бо допомагаєте Україні
С.В.: Ні, ви ж також читаєте такі речі. Їх мало, але ці люди є. Вони займають особливу позицію. Взагалі, оцей небезпечний російський наратив, який вони «впарюють» західній інтелектуальній спільноті. Він звучить не так кровожерливо: «Ми домовимося з Україною. Чим більше ви будете влізати, тим буде гірше, тому давайте ви залиште їх у спокої».
Росіяни це говорять і паралельно роками вбивають наших людей. Тому нам важливо робити так, щоб ніхто не вівся на цю локшину, і всі продовжували допомагати нам і далі.
І.С.: Перші півроку вас з гітарою можна було бачити у Харкові, на Київському вокзалі, інших місцях, де людям була потрібна допомога. Це все було імпульсивні речі?
С.В.: Так, ніякого плану чи стратегії в цьому не було. Перший місяць, це було просто імпульсивно. Поїхали в Харків, бо там вчора потрапила ракета в будинок адміністрації. Приїхали, встали на площу, записали відео. Паралельно, поки писали відео, в госпіталі йшла перестрілка, бо туди проривалася ДРГ. За півгодини влупили в будинок поліції. І це все відбувалось буквально на моїх очах. Але це було важливо.
Так само, як і приїхати в Запорізький госпіталь до дітей з Маріуполя, які постраждали під час обстрілу колони. Там була купа поранених, яких прямо при мені оперували. Чи співати для людей в метро у Харкові або в Одесі біля Потьомкінських сходів. Це важливі були речі, але вони робилися імпульсивно.
Для мене ці виступи для хлопців і дівчат на фронті, вони зараз більше відгукуються, ніж ці великі багатотисячні концерти
Починаючи з квітня, ми почали планувати, і в першу чергу, поїздки на фронт у гарячі точки до бійців. Зустрічалися з бригадами. Об’їхали буквально кожну ділянку фронту: від Сумської області (яка тоді ще не була звільнена) до півдня Миколаївської і Херсонської областей.
Я зустрічав людей, які кажуть, що втомились, але я не зустрічав людей, які кажуть, що вони не розуміють, що тут роблять
І я буду це продовжувати. Бо, не буду лукавити, для мене ці виступи для хлопців і дівчат на фронті, вони зараз більше відгукуються, ніж ці великі багатотисячні концерти. Деколи двадцять людей сидять в бункері або в лісі. Ти граєш їм на гітарі «І все буде добре» і розумієш, що щось важливе відбувається.
І.С.: Що вони вам говорять?
С.В.: По-різному. Деякі – змучені, деякі – втомлені, деякі – зі своїми проблемами звертаються. Але абсолютна більшість вмотивовані у розумінні того, що вони там роблять. Тобто я зустрічав людей, які кажуть, що втомились, але я не зустрічав людей, які кажуть, що вони не розуміють, що тут роблять.
І це є величезна різниця з ворожою армією. Там є ідейні садисти, і ви ж самі бачите, що відбувалось в Бучі, Ірпені, Ізюмі та скрізь… Але там є велика кількість так званої сірої маси, які сидять і кажуть, що не знають, що тут роблять. Як не знаєш, якого дідька тут взагалі сидиш? Іди на площу і протестуй. Але на це вони не готові, їхня нація не знає слова свободи.
І.С.: Війна – це складене випробування для кожного. Зараз багато говорять про психологічне здоров’я нації. Як ви психологічно все це переживаєте?
С.В.: Номер один – це поїздки на фронт. Вони дуже мені допомагають бути в адекваті. У мене – унікальна позиція. Я одночасно бачу вільний світ, фронт і тил в Україні. Я все це бачу, для мене це все одна велика збалансована картинка. Є величезна кількість українців, які виїхали і які на разу не були в Україні. Для них сам факт повернутись – це вже подвиг.
Є величезна кількість людей, які продовжують в тилу жити своїм життям і не усвідомлюють, що там за пекло відбувається в умовному Бахмуті. Є люди на фронті, які воюють. І от в мене є можливість побачити це все і якось зліпити до купи. І це не дає тобі зійти з розуму.
Окрім того, три стовпи, на яких тримається моє моральне-фізичне здоров'я. Музика, спорт і родина. Я займаюсь спортом скрізь, де тільки можу. Я бігав в Харкові в квітні. Зрозуміло, сім'я, побачити дітей, обняти, подивитися, як вони ростуть, це дуже надихає.
І.С.: А діти зараз в Україні?
С.В.: Діти зараз у безпечному місці.
І.С.: Якщо говорити про майбутнє України, то після перемоги буде багато викликів. Для Святослава Вакарчука політика – це вже закрита сторінка, чи все ж таки ви не виключаєте повернення?
С.В.: Я вважаю, що зробив все, що міг би. Думаю, що моя ефективність служінню Україні найвища зараз там, де я є. Більше того, я вважаю, що на кожному етапі в житті людина мусить зробити те, що їй вдається певною місією. Був певний період в моєму житті, коли я вважав, що мушу спробувати, крім творчої історії, дати людям, користуючись своїми знаннями, вміннями, довірою, якісь інші речі. І я це зробив.
Якісь речі, які я зробив, вони обов'язково дадуть плоди і переростуть. Якісь речі, можливо, були зайвими. Десь я робив якісь речі неправильно. Можливо, деколи мені треба було більше пояснювати.
Але на даний момент я вважаю, що моя місія – на фронті серед хлопців та дівчат з гітарою і з мікрофоном тут, на цих великих майданчиках. Цим і планую займатися.
І.С.: Але це не було розчаруванням для вас?
С.В.: Це був гарний урок, бо було багато речей, які я вважаю, я зробив неправильно. Є багато речей, коли ти, як політик, потрапив у колію, з якою ти не можеш звернути, і, в принципі, щоб ти не зробив, буде працювати проти тебе. Безумовно, багато речей я б зараз не робив. Але по великому рахунку, я щасливий в кожному кроці, який я зробив в своєму житті, бо вони робили мене сильнішим. І за жоден з них мені не соромно.
І.С.: Якщо говорити про перемогу. Зараз ведуться дискусії, чи буде вона швидкою, чи треба бути реалістичними та готуватися до того, що ця боротьба триватиме роками. Яке ваше бачення цього?
У кожного українця перемога буде своя. Для когось - концерт перемоги на набережні Ялти. Для когось – це коли можна буде в Київ прилетіти літаком
С.В.: Я відповім філософські: у кожного українця перемога буде своя. Для когось - концерт перемоги на набережній Ялти. Для когось – це коли можна буде в Київ прилетіти літаком. Для когось – це коли можна буде в Харкові, в Одесі чи в Києві зробити стадіонний концерт. Для когось – це коли можна буде повернутися до якогось улюбленого заняття, яким людина так чи інакше не може зараз займатися. Тобто буде багато персональних перемог, окрім великої воєнної чи геополітичної перемоги, яка, безумовно, для кожного з нас є поверненням всіх своїх земель.
І.С.: А яка вона для Святослава Вакарчука?
Від переможного концерту на набережні в Ялті я не відмовлюсь
С.В.: Я вже декілька речей озучив. Наприклад, те, що ми повернемося на концерти на стадіонах. Я зараз на стадіонах в Україні виступати не можу. Тому й даю невеличкі сольні концерти під піаніно, там, де з міркувань безпеки, я це можу робити.
Для мене буде перемога, коли я нарешті не декілька днів через поїздки, а кожного дня зранку до вечора буду бачити своїх дітей. Для мене буде перемогою, коли всі мої друзі, близькі, рідні, яких дуже багато, повернуться з фронту додому живими та неушкодженими. Коли я всіх зможу обняти.
І, в принципі, від переможного концерту на набережні в Ялті я не відмовлюсь.
- Голос Америки
Контрнаступ України і загрози на ЗАЕС - західні ЗМІ
Українські війська, намагаючись відвоювати Запорізьку АЕС, атакують територію, де досі ховаються росіяни на атомній електростанції. Західні ЗМІ та експерти аналізують можливі у зв'язку з цим ядерні ризики.
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Запоріжжя - у центрі стратегії контрнаступу
Так, видання Foreign Policy наголошує, що окупована Росією частина Запорізької області – на шляху від Донеччини до Криму – перебуває в центрі стратегії українського весняного контрнаступу.
Росіяни все ще ховаються на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, нагадує видання. Від них надходить загроза ядерної катастрофи, про що неодноразово застерігали світові лідери.
Запорізька атомна електростанція – найбільша у Європі. Як нагадує Foreign Policy, незначні дії, навмисні чи випадкові, здатні спровокувати аварію з руйнівним впливом на життя людей і навколишнє середовище.
"Велика ставка Києва"
Британське видання Times у статті “Таємна спроба України повернути Запорізьку АЕС” пише, що повернення станції є “великою ставкою Києва”. Газета пише, що українські сили вже принаймні один раз намагалися відбити атомну станцію під час рейду спецназу, який відступив, зустрівши жорсткий опір з боку росіян.
У коментарях для Foreign Policy українські експерти свідчили, що вважають військову операцію з повернення атомної станції більш привабливою, ніж “сидіти склавши руки та чекати катастрофи”.
“Переговори з терористичною державою ні до чого не приведуть, – сказав Олександр Харченко, виконавчий директор Науково-дослідного центру енергетики в Києві. – Єдиний вихід – це щоб українські військові повернули електростанцію. Я впевнений, що у них достатньо розуму, щоб змінити ситуацію на краще”.
Аліна Фролова, у минулому заступниця міністра оборони України погодилася з Харченком, що Україна має повне право повернути свою територію, але додала, що немає жодних гарантій, що українська військова операція може бути проведена без ризику ескалації в і без того крихкій динаміці безпеки на АЕС, - цитує експертку Foreign Policy.
Російські війська зберігали боєприпаси в турбінних залах із реакторами, розмістили гармати на дахах станції та “блукали зі зброєю поблизу місця зберігання радіоактивних матеріалів, що становить безпосередню загрозу безпеці станції”, - повідомляє видання з посиланням на президента “Енергоатому” Петра Котіна.
Радіаційні сенсори від США у контексті контрнаступу
Як писав Голос Америки, у зв’язку з планованим контрнаступом Національне агентство ядерної безпеки США готове передати Україні сенсори, здатні виявляти спалахи радіації від ядерної зброї чи «брудної бомби», а також ідентифікувати країну, яка її застосувала.
Першими про це повідомило видання New York Times.
Як пояснюють експерти в розмові з газетою, такі сенсори могли б зафіксувати і у майбутньому довести вину Росії, якщо вона вирішить застосувати радіоактивну зброю на українській землі та при цьому спробувати перекласти свою вину на Київ.
NYT цитував занепокоєння експертів тим, що невдачі Росії на полі бою роблять Путіна більш залежним від його ядерного арсеналу.
Експерти побоюються, що невдачі Путіна можуть посилити його готовність натиснути на ядерну кнопку.
Але також висловлюють надію, що сенсори матимуть превентивне значення.
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