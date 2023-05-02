Реакції на заяву Маккарті про Україну.Посівна 2023: прогноз. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар Ентоні Блінкен: США у співпраці з Чехією продовжуватимуть підтримувати Україну. Якою є підтримка України серед американців – дані соцопитувань. Нова заява Кевіна Маккарті щодо допомоги Україні: огляд реакції у США. Ветеран американської армії, який захищав Україну і пережив російський полон, робить усе, щоб влада США не припиняла підтримку Києва. Українська посівна у розпалі: історії фермерів, прогнози експертів щодо врожаю. «Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою»: інтерв’ю Святослава Вакарчука про війну, перемогу, збір коштів на допомогу Україні та нову пісню.