Реакції на заяву Маккарті про Україну.Посівна 2023: прогноз. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Держсекретар Ентоні Блінкен: США у співпраці з Чехією продовжуватимуть підтримувати Україну. Якою є підтримка України серед американців – дані соцопитувань. Нова заява Кевіна Маккарті щодо допомоги Україні: огляд реакції у США. Ветеран американської армії, який захищав Україну і пережив російський полон, робить усе, щоб влада США не припиняла підтримку Києва. Українська посівна у розпалі: історії фермерів, прогнози експертів щодо врожаю. «Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою»: інтерв’ю Святослава Вакарчука про війну, перемогу, збір коштів на допомогу Україні та нову пісню.
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травень 01, 2023
Білий Дім оцінив втрати Росії у війні. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 27, 2023
Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 26, 2023
Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 25, 2023
Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 24, 2023
«Росія руйнує, ми будуємо». Реакції на Лаврова в ООН. ЧАС-ТАЙМ