Брифінг Голосу Америки.Заяви про удар дроном по Кремлю: реакція у США
Брифінг Голосу Америки - наживо. Як у США реагують на повідомлення про атаку дронами на Кремль? Для чого Володимир Зеленський приїхав у Фінляндію? Що може увійти в новий пакет озброєнь від США? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
-
-
квітень 28, 2023
Брифінг Голосу Америки. Атака Росії на Умань: реакції на Заході
-
-
квітень 26, 2023
Брифінг Голосу Америки. Про що говорили Зеленський і Сі?
-
квітень 25, 2023
Брифінг Голосу Америки. Байден іде на другий термін: деталі