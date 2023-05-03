Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки.Заяви про удар дроном по Кремлю: реакція у США

Брифінг Голосу Америки.Заяви про удар дроном по Кремлю: реакція у США
Embed
Брифінг Голосу Америки.Заяви про удар дроном по Кремлю: реакція у США

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як у США реагують на повідомлення про атаку дронами на Кремль? Для чого Володимир Зеленський приїхав у Фінляндію? Що може увійти в новий пакет озброєнь від США? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG