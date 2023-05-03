Брифінг Голосу Америки.Заяви про удар дроном по Кремлю: реакція у США

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як у США реагують на повідомлення про атаку дронами на Кремль? Для чого Володимир Зеленський приїхав у Фінляндію? Що може увійти в новий пакет озброєнь від США? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.