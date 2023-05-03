Реакції на заяви про “удар по Кремлю”. Нова допомога Україні.ЧАС-ТАЙМ

Показати більше Show less

Американські санкції проти Росії впливають на її спроможність на полі бою – представник Держдепу. Заява Джо Байдена з нагоди Дня свободи преси: “Журналістика — це не злочин — вона фундаментальна для вільного суспільства”. Українські журналісти: Свобода слова відрізняє українців від росіян. Баланс сил на полі бою, контрнаступ ЗСУ та можливі сценарії: оцінки британського історика і журналіста.