Американські санкції проти Росії впливають на її спроможність на полі бою – представник Держдепу. Заява Джо Байдена з нагоди Дня свободи преси: “Журналістика — це не злочин — вона фундаментальна для вільного суспільства”. Українські журналісти: Свобода слова відрізняє українців від росіян. Баланс сил на полі бою, контрнаступ ЗСУ та можливі сценарії: оцінки британського історика і журналіста.
Реакції на заяви про “удар по Кремлю”. Нова допомога Україні.ЧАС-ТАЙМ
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травень 01, 2023
Білий Дім оцінив втрати Росії у війні. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 27, 2023
Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 26, 2023
Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 25, 2023
Про «Перемогу України» - проект резолюції в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ