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Час-Time

Реакції на заяви про “удар по Кремлю”. Нова допомога Україні.ЧАС-ТАЙМ

Реакції на заяви про “удар по Кремлю”. Нова допомога Україні.ЧАС-ТАЙМ
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Реакції на заяви про “удар по Кремлю”. Нова допомога Україні.ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час Тайм. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема, про те, що Україна атакувала дронами Кремль. Більше про реакції у США на заяви РФ.

Американські санкції проти Росії впливають на її спроможність на полі бою – представник Держдепу. Заява Джо Байдена з нагоди Дня свободи преси: “Журналістика — це не злочин — вона фундаментальна для вільного суспільства”. Українські журналісти: Свобода слова відрізняє українців від росіян. Баланс сил на полі бою, контрнаступ ЗСУ та можливі сценарії: оцінки британського історика і журналіста.

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