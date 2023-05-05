Що в розвідці США кажуть про дрони над Кремлем? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Розвідка США наразі не має даних щодо того, хто стоїть за польотами дронів над Кремлем. Про це заявила директорка американської розвідки Авріл Гейнс. Сполучені Штати і партнери зробили усе можливе, аби підготувати українські збройні сили до потенційного весняного контрнаступу, якщо і коли президент Зеленський вирішить його розпочати, — представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Випуски
-
травень 04, 2023
США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
травень 03, 2023
Якою є підтримка України серед американців. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
травень 02, 2023
Реакції в США на нову ракетну атаку на Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
квітень 29, 2023
Через що проходять депортовані діти у Росії? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
квітень 28, 2023
Результати «Українського Саміту дій» у столиці США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
квітень 27, 2023
Джо Байден і Юн Сок Йоля – про підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН