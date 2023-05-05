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Студія Вашингтон

Що в розвідці США кажуть про дрони над Кремлем? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Що в розвідці США кажуть про дрони над Кремлем? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Що в розвідці США кажуть про дрони над Кремлем? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Розвідка США наразі не має даних щодо того, хто стоїть за польотами дронів над Кремлем. Про це заявила директорка американської розвідки Авріл Гейнс. Сполучені Штати і партнери зробили усе можливе, аби підготувати українські збройні сили до потенційного весняного контрнаступу, якщо і коли президент Зеленський вирішить його розпочати, — представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

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