Брифінг Голосу Америки. Розвідка США: чи готові ЗСУ до контрнаступу?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Білий Дім і головні розвідники США коментують готовність українського війська провести ефективний контрнаступ. Чи є загроза, що Росія може піти на ескалацію і застосувати ядерну зброю? - відповідає директорка нацрозвідки Авріл Гейнс. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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