Резніков: Альтернативи членству України в НАТО немає. ЧАС-ТАЙМ 

В ефірі Час-Тайм. Наскільки серйозними є плани Пекіна стати посередником у перемовинах між Україною та Росією про закінчення війни? Резніков: Київ очікує, що на Вільнюському саміті НАТО оголосить про алгоритм набуття членства України в альянсі. Питання вступу України в НАТО залежить від реформ, які має впровадити Київ. Про це у ході дискусії заявили сенаторка-демократка Джин Шагін. Міністр оборони Польщі у Пентагоні поговорив із Ллойдом Остіним про підтримку України. Велика Британія готується до Коронації Чарльза III. У Львові відбулась друга в Україні місія пластичних хірургів найвищого рівня зі Сполучених Штатів.