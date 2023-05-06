Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Чого чекати Україні від саміту НАТО? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Чого чекати Україні від саміту НАТО? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Чого чекати Україні від саміту НАТО? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Резніков: Київ очікує, що на Вільнюському саміті НАТО альянс оголосить про алгоритм набуття членства України у НАТО. Міністр оборони Польщі у Пентагоні поговорив із Ллойдом Остіним про підтримку України. Питання вступу України в НАТО залежить від реформ, які має впровадити Київ. Про це у ході дискусії заявили сенаторка-демократка Джин Шагін та колишня посолка США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG