Чого чекати Україні від саміту НАТО? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Резніков: Київ очікує, що на Вільнюському саміті НАТО альянс оголосить про алгоритм набуття членства України у НАТО. Міністр оборони Польщі у Пентагоні поговорив із Ллойдом Остіним про підтримку України. Питання вступу України в НАТО залежить від реформ, які має впровадити Київ. Про це у ході дискусії заявили сенаторка-демократка Джин Шагін та колишня посолка США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.
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