Брифінг Голосу Америки. День перемоги у Європі: історичні паралелі

Брифінг Голосу Америки – наживо. "Справжньої перемоги не буде, поки земля України не буде вільна від сил агресора" – міністерство оборони Литви. Які історичні паралелі проводять європейці у цей день, і якою бачать перемогу України. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.