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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. День перемоги у Європі: історичні паралелі

Брифінг Голосу Америки. День перемоги у Європі: історичні паралелі
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Брифінг Голосу Америки. День перемоги у Європі: історичні паралелі

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Брифінг Голосу Америки – наживо. "Справжньої перемоги не буде, поки земля України не буде вільна від сил агресора" – міністерство оборони Литви. Які історичні паралелі проводять європейці у цей день, і якою бачать перемогу України. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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