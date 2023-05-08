Брифінг Голосу Америки. День перемоги у Європі: історичні паралелі
Брифінг Голосу Америки – наживо. "Справжньої перемоги не буде, поки земля України не буде вільна від сил агресора" – міністерство оборони Литви. Які історичні паралелі проводять європейці у цей день, і якою бачать перемогу України. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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травень 05, 2023
Брифінг Голосу Америки. Розвідка США: чи готові ЗСУ до контрнаступу?
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травень 04, 2023
Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Гаазі вимагає трибуналу для РФ
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квітень 28, 2023
Брифінг Голосу Америки. Атака Росії на Умань: реакції на Заході