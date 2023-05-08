«Російська Федерація знову і знову обирає ескалацію» - заступник речника Держдепу США. Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Десятикласниця із штату Нью-Джерсі заснувала шкільний клуб, аби збирати кошти для допомоги українським медикам. Волонтери з Лос-Анджелеса започаткували незвичний проект, аби привернути увагу до українських дітей, які постраждали через російську війну. На Хмельниччині з’явилася перша в області інклюзивна кав’ярня.
День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм.У День перемоги в Європі світові лідери запевнили у підтримці України, яка, через 78 років після завершення Другої світової, змушена знову боротися за незалежність, і протистояти тепер уже російському вторгненню. У Нью-Йорку відбулася акція протесту проти російської війни в Україні.
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травень 05, 2023
Резніков: Альтернативи членству України в НАТО немає. ЧАС-ТАЙМ
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травень 04, 2023
Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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травень 01, 2023
Білий Дім оцінив втрати Росії у війні. ЧАС-ТАЙМ
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