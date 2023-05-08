День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм.У День перемоги в Європі світові лідери запевнили у підтримці України, яка, через 78 років після завершення Другої світової, змушена знову боротися за незалежність, і протистояти тепер уже російському вторгненню. У Нью-Йорку відбулася акція протесту проти російської війни в Україні.