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День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ

День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм.У День перемоги в Європі світові лідери запевнили у підтримці України, яка, через 78 років після завершення Другої світової, змушена знову боротися за незалежність, і протистояти тепер уже російському вторгненню. У Нью-Йорку відбулася акція протесту проти російської війни в Україні.

«Російська Федерація знову і знову обирає ескалацію» - заступник речника Держдепу США. Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Десятикласниця із штату Нью-Джерсі заснувала шкільний клуб, аби збирати кошти для допомоги українським медикам. Волонтери з Лос-Анджелеса започаткували незвичний проект, аби привернути увагу до українських дітей, які постраждали через російську війну. На Хмельниччині з’явилася перша в області інклюзивна кав’ярня.

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