США нададуть Україні $1,2 млрд військової допомоги

США нададуть Україні ще 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення її протиповітряної оборони, на тлі нових ударів Росії безпілотниками, ракетами та ракетами класу «земля-повітря», заявили офіційні особи США в понеділок.

Очікується, що пакет допомоги буде оголошено у вівторок, і гроші надійдуть в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, яке надає Пентагон із власних запасів і яке швидко надходить до України, ці кошти буде витрачено протягом місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.

В рамках Ініціативи сприяння безпеці України, буде закуплено системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси протиповітряної оборони та безпілотники для протиповітряної оборони.

За словами офіційних осіб, буде також закуплено артилерію, ракети, надано допомогу в отриманні супутникових зображень і фінансування поточного технічного обслуговування та запасних частин для різноманітних систем. Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще офіційно не оголошено.

Включно з цим пакетом, військова допомога США Україні складе майже 37 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Рішення прийнято в той момент, коли Україна готується розпочати весняний наступ проти російських військ, а захист повітря є нагальною потребою.

Протиповітряна оборона України збила над Києвом 35 безпілотників іранського виробництва під час нічного нападу Росії, повідомили офіційні особи в понеділок.

Уламки безпілотника врізалися в двоповерховий житловий будинок на заході Святошинського району Києва, а інші уламки врізалися в припаркований поруч автомобіль, через що машина загорілась, повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

У Міноборони України повідомили, що в результаті обстрілу Росією 127 об'єктів на півночі, півдні та сході України, загинули троє мирних жителів.

Зіштовхнувшись із економічними санкціями та обмеженнями поставок через вторгнення в Україну, Росія регулярно використовує іранські безпілотники Shahed, щоб посилити свою вогневу міць.

А пакети допомоги США — включно з більш оперативною військовою зброєю та підтримкою — включали також і системи для збивання та ураження безпілотників.