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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. США 9 травня посилюють боєздатність України

Брифінг Голосу Америки. США 9 травня посилюють боєздатність України
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Брифінг Голосу Америки. США 9 травня посилюють боєздатність України

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Велика Британія розглядає можливість надати Києву ракети більшої дальності – ЗМІ. Чи може питання збільшення ліміту держборгу США вплинути на підтримку України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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