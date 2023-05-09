Посилення ППО України, боєприпаси.Деталі нової допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,2 млрд доларів. Міністр закордонних справ Великої Британії у Вашингтоні: незалежно від успіху українського контрнаступу, підтримка України має лишатися непорушною. Відзначити День Європи до Києва прибула Урсула фон дер Ляєн. Які сигнали надсилають західні лідери Путіну на 9 травня? Фермер з Нідерландів, який вже 20 років працює в Україні, розповів про посівну в умовах війни. Українці серед переможців Пулітцерівської премії: ексклюзивні інтерв’ю Євгена Малолетки і Мстислава Чернова.