Підтримка України має лишатися непорушною – Клеверлі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що за його власними оцінками, українці мають достатньо озброєння та підготовки, аби продовжувати успішно повертати свої території, захоплені росіянами. Міністр закордонних справ Великої Британії у Вашингтоні: незалежно від успіху українського контрнаступу, підтримка України має лишатися непорушною.
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