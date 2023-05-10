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- Голос Америки
Росія відчуває суттєвий брак зброї, хоча роками накопичувала боєприпаси - дослідники
Росія використовує проти України нещодавно вироблені крилаті ракети, що свідчить про те, що Кремль стикається зі значним скороченням запасів боєприпасів. Про це пише видання Breaking Defense.
За словами Демієна Сплітерса з британської організації зі спостереження за зброєю Conflict Armament Research (CAR), під час поїздки в Україну його команда виявила частини ракети класу "повітря-земля" Х-59МК2 та Х-101, які були виготовлені кілька місяців до удару по території України.
Сплітерс пояснив, що перші три цифри серійного номера Х-101 і Х-59 пов'язані з заводом-виробником, наступні три цифри пов’язані з моделлю, "за цим йде одна цифра кварталу року та одна цифра року виробництва".
3 травня військова розвідка Міноборони Великої Британії зауважила, що 28 квітня та 1 травня цього року Росія вперше за останні 50 днів завдала ударів крилатими ракетами по Україні. "В обох ударах була використана менша кількість ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов’язано зі спробами Росії відновити свої запаси крилатих ракет повітряного базування".
"Я вважаю, що ми досягли переломного моменту, коли деякі російські запаси та компоненти скорочуються, і їх потрібно поповнювати, - сказав Сплітерс. - З того що я побачив, ракети Х-59, виготовлені після [повномасштабного] вторгнення, вироблені із суміші російських і західних компонентів, виготовлених до війни, тому Росія все ще, схоже, покладається на старі запаси".
У CAR також кажуть, що досліджені ними тисячі уламків російської зброї та пристроїв зв’язку, знайдених в Україні, переважно були виготовлені між 2014 і 2021 роками.
"Це дійсно вказує на те, що Росія, перш ніж почати [повномасштабне] вторгнення, докладала дуже послідовних зусиль щодо накопичення запасів перед вторгненням, знаючи, що будуть запроваджені нові заходи експортного контролю та санкції, - додав Сплітерс. - Тому потрібен час, щоб побачити ефект від санкцій, але ефект вони точно дадуть".
Згідно зі звітом CSIS від травня 2023 року, Росія використала понад 5000 ракет і ударних безпілотників з початку війни в Україні в лютому 2022 року і витратила "значну частину свого довоєнного запасу високоточних ракет". Звіт описує російську ракетну ударну кампанію як "стратегічно неефективну" й визначає потенційні недоліки можливостей російських ракет. Зокрема те, що українська влада повідомляє про випадки збиття Х-101, ставить під сумнів передбачувані характеристики непомітності зброї.
Нещодавно Пентагон підтвердив, що Київ вперше збив ракету Х-47 "Кинджал" американською системою Patriot. Експерти вказали, що це доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, зокрема "Кинджал" "може бути грізною зброєю, але це далеко не той нестримний виклик, як заявляла Росія", що може не відповідати характеристикам гіперзвукової зброї.
Також оглядачі ставлять питання про доцільність використання цих ракет, які хоч і завдають шкоди українським цивільним об’єктам і вбивають людей, але не є ефективними у військовому плані і є дуже дорогими, а також складними у виробництві.
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- Голос Америки
Американська армія має систему протиповітряної оборони «Залізний купол». Для передачі її Україні потрібен запит – генерал США у Конгресі
Американська армія має систему протиповітряної оборони «Залізний купол» і готова надати її Україні для захисту від російських ракетних ударів, якщо буде відповідний запит уряду, сказав командувач військ космічної та протиракетної оборони армії США.
Виступаючи у вівторок на слуханнях у Комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США керівник Командування космічної та протиракетної оборони Сухопутних військ США (USASMDC) генерал-лейтенант Деніел Карблер заявив, що з двох американських батарей «Залізний купол», одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга зараз завершує впровадження нового обладнання.
«Таким чином, армія має одну батарею, доступну для розгортання якщо надійде запит», – сказав генерал-лейтенант Карблер, відповідаючи на запитання незалежного сенатора Артура Кінґа зі штату Мен.
Сенатор Кінґ запитував, чому США не запропонували Україні систему «Залізний купол», яка є розгорнута в Ізраїлі, і в створенні якої США брали участь, вклавши в неї, за даними сенатора, близько 3-х мільярдів доларів.
Під час слухань помічник міністра оборони з політики у космічній сфері Джон Плам сказав, що не знає, чи такі системи були «запропоновані Україні». Він сказав, що США надали Україні понад 1600 ракет Stinger батарею Patriot, дві національні удосконалені зенітно-ракетні системи (NASAM) і 12 систем протиповітряної оборони Avenger.
Система протиповітряної та протиракетної оборони «Залізний купол», створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з американською Raytheon, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а також уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію «Залізного купола», пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.
Деякі американські експерти з протиракетної оборони вважають, що система «Залізний купол», яку США придбали як тимчасовий елемент своєї протиракетної оборони, є ефективна проти загроз, для боротьби з якими вона була розроблена – ракет, артилерії та повільних крилатих ракет.
Система, що розгорнута в Ізраїлі, має понад 2000 заявлених перехоплень, що робить її однією з найбільш ефективних в історії, говорить Том Карако з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Але, як він каже, вона не відповідає потребам американської армії, бо не є особливо ефективною проти крилатих ракет, які є найбільш імовірною потенційною зброєю проти США, і які, за словами Плама, є російською «зброєю вибору» у війні проти України.
Як каже Карако, більш пристосованими для боротьби з крилатими ракетами є система NASAMS, яка захищає американську столицю і «успішно використовується в Україні проти російських крилатих ракет».
Як писав Голос Америки, за повідомленнями українських протиповітряних сил, минулого тижня українським військовим вдалося збити російську надзвукову крилату ракету «Кинджал» за допомогою американської системи протиракетної оборони Patriot.
- Голос Америки
UNESCO закликає розслідувати загибель французького журналіста Солдіна біля Бахмута
Гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила вбивство в Україні французького репортера Армана Солдіна.
"Я засуджую напад, у результаті якого загинув відеожурналіст Арман Солдін, і закликаю провести розслідування для встановлення обставин його смерті. Я знову закликаю поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема, Резолюцію 2222 Ради Безпеки ООН від 2015 року щодо захисту журналістів, працівників ЗМІ й пов’язаного з ними персоналу в ситуаціях конфлікту", - заявила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.
Як повідомляють в ЮНЕСКО, Солдін загинув 9 травня на околиці м.Бахмут, під час ракетного обстрілу Часів Яру, де супроводжував українських військових. Він висвітлював бойові дії в Україні для міжнародного видання Agence France-Presse від початку війни.
Як повідомляв Голос Америки, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло щонайменше 57 працівників ЗМІ.
"Якщо я втечу, виходить я не підтримую Україну": Фермер з Нідерландів про посівну в умовах війни. Відео
Фермер з Нідерландів – вже 20 років працює в Україні і не залишив власне господарство навіть попри повномасштабне вторгнення росії. Він продовжує виробляти молоко та допомагає замінити нестачу овочів на які піднялись ціни через окупацію та бойові дії на Херсонщині.
- Голос Америки
Більшість американців позитивно ставляться до України, вважають Росію ворогом і довіряють Зеленському - опитування Pew
Більшість дорослих американців позитивно ставляться до України, НАТО та мають впевненість у зовнішній політиці президента України Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування американського соціологічного центру Pew, що проводилось у березні цього року. При цьому, переважна більшість американців негативно ставляться до Росії, а більша частина людей вважають РФ ворогом для США.
Близько дві третини опитаних респондентів (64%) висловили позитивне ставлення до України, 34% - негативне. Найбільше прихильників України – серед людей старшого віку – у віці 65 років та вище. Крім того, як свідчить опитування, прихильники Демократичної партії більш прихильні до України, ніж ті, хто симпатизує Республіканській партії.
А от у ставленні до Росії прихильники обох партій демонструють приблизно однакову негативну реакцію. 91% опитаних неприхильні до цієї країни, а 62% сказали, що їхнє ставлення до РФ «дуже неприхильне». Лише 7% респондентів прихильні до Росії.
Оцінюючи президентів різних країн, американці підтримують Зеленського більше ніж Путіна. 71% опитаних демократів та 44% прихильників республіканців мають впевненість, що президент України веде правильну політику на світовій арені. Більшість тих, хто вважає себе консервативними реcпубліканцями, заявили, що не має жодної впевненості у Зеленському.
Демократи та республіканці однаково негативно ставляться до Путіна (92% та 89% негативного ставлення серед опитаних).
Президент Франції Еммануель Макрон є більш впізнаваним у США, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц. Близько 37% респондентів висловили впевненість в цих двох політиках, які є лідерами країн-партнерів США по НАТО.
35% американців ніколи не чули про людину з прізвищем Шольц, 24% опитаних не знали, хто такий Макрон.
Більшість опитаних американців (62%) мають прихильне ставлення до НАТО, більшість з них – демократи. Тоді як 35% негативно ставляться до Альянсу.
Дослідники також звертають увагу, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні у США незначно, але збільшилась кількість прихильників ідеї, що США мають бути більш активними на міжнародній арені (49%), до вторгнення їх було на 6% менше.
55% опитаних вважають, що США мають зосереджувати увагу на розв'язанні проблем всередині країни.
Дослідницький Центр Pew проводив опитування з 20 по 26 березня 2023 року, вони опитали 3576 дорослих осіб, статистична похибка складає плюс мінус 2%.
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