Росія відчуває суттєвий брак зброї, хоча роками накопичувала боєприпаси - дослідники

Росія використовує проти України нещодавно вироблені крилаті ракети, що свідчить про те, що Кремль стикається зі значним скороченням запасів боєприпасів. Про це пише видання Breaking Defense.

За словами Демієна Сплітерса з британської організації зі спостереження за зброєю Conflict Armament Research (CAR), під час поїздки в Україну його команда виявила частини ракети класу "повітря-земля" Х-59МК2 та Х-101, які були виготовлені кілька місяців до удару по території України.

Сплітерс пояснив, що перші три цифри серійного номера Х-101 і Х-59 пов'язані з заводом-виробником, наступні три цифри пов’язані з моделлю, "за цим йде одна цифра кварталу року та одна цифра року виробництва".

3 травня військова розвідка Міноборони Великої Британії зауважила, що 28 квітня та 1 травня цього року Росія вперше за останні 50 днів завдала ударів крилатими ракетами по Україні. "В обох ударах була використана менша кількість ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов’язано зі спробами Росії відновити свої запаси крилатих ракет повітряного базування".

"Я вважаю, що ми досягли переломного моменту, коли деякі російські запаси та компоненти скорочуються, і їх потрібно поповнювати, - сказав Сплітерс. - З того що я побачив, ракети Х-59, виготовлені після [повномасштабного] вторгнення, вироблені із суміші російських і західних компонентів, виготовлених до війни, тому Росія все ще, схоже, покладається на старі запаси".

У CAR також кажуть, що досліджені ними тисячі уламків російської зброї та пристроїв зв’язку, знайдених в Україні, переважно були виготовлені між 2014 і 2021 роками.

"Це дійсно вказує на те, що Росія, перш ніж почати [повномасштабне] вторгнення, докладала дуже послідовних зусиль щодо накопичення запасів перед вторгненням, знаючи, що будуть запроваджені нові заходи експортного контролю та санкції, - додав Сплітерс. - Тому потрібен час, щоб побачити ефект від санкцій, але ефект вони точно дадуть".

Згідно зі звітом CSIS від травня 2023 року, Росія використала понад 5000 ракет і ударних безпілотників з початку війни в Україні в лютому 2022 року і витратила "значну частину свого довоєнного запасу високоточних ракет". Звіт описує російську ракетну ударну кампанію як "стратегічно неефективну" й визначає потенційні недоліки можливостей російських ракет. Зокрема те, що українська влада повідомляє про випадки збиття Х-101, ставить під сумнів передбачувані характеристики непомітності зброї.

Нещодавно Пентагон підтвердив, що Київ вперше збив ракету Х-47 "Кинджал" американською системою Patriot. Експерти вказали, що це доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, зокрема "Кинджал" "може бути грізною зброєю, але це далеко не той нестримний виклик, як заявляла Росія", що може не відповідати характеристикам гіперзвукової зброї.

Також оглядачі ставлять питання про доцільність використання цих ракет, які хоч і завдають шкоди українським цивільним об’єктам і вбивають людей, але не є ефективними у військовому плані і є дуже дорогими, а також складними у виробництві.