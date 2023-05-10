Чи може у США статися дефолт? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. “Міць і відданість українських військових і українського народу постійно нас дивують”, – голова військового комітету НАТО. Українські військові вражають російську армію завдяки розвідданим, зібраних в ситуаційних центрах. Чи може у США статися дефолт? Чому президент Байден і республіканці у Конгресі не можуть домовитися? Колегія присяжних у федеральному суді Мангеттена оголосила вирок у цивільній справі проти Дональда Трампа. Боєць полку Азов, мати з донькою та 16-річний підліток: історія зустрічі українців, які проходять реабілітацію після протезування у США.
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Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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