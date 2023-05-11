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Студія Вашингтон

Деталі переговорів щодо підвищення ліміту боргу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Деталі переговорів щодо підвищення ліміту боргу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Деталі переговорів щодо підвищення ліміту боргу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден і конгресові лідери - під посиленим тиском досягнути компромісу щодо підвищення ліміту держборгу, а відтак - уникнути дефолту, який, як застерігає міністерка фінансів США Джанет Єллен, може статися вже на початку червня. Чому президент і республіканці у Конгресі не можуть домовитися, чи може у Сполучених Штатах статися перший в історії дефолт?

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