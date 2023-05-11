США вперше передають Україні конфісковані активи російського олігарха

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд схвалив першу виплату уряду Києва, грошей, які США вилучили у Костянтина Малофєєва. Малофєєв, наближений до Путіна олігарх, який перебуває під санкціями США, введеними після вторгнення Росії до України. США заявили, що Малофєєв фінансував росіян, які пропагували сепаратизм у Криму після того, як Росія захопила півострів в 2014 році.

«Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, – сказав Гарланд, – він не буде останнім».

У лютому суддя Нью-Йоркського суду ухвалив рішення на користь конфіскації 5,4 мільйона доларів, які належали Малофєєву.

Ендрю Адамс, директор оперативної групи американського Мін'юсту KleptoCapturе в інтерв'ю Голосу Америки в березні назвав цю справу історією успіху.

"Цей приклад – справжня історія успіху за минулий рік. Звісно, 5,4 мільйона доларів – крапля у морі, порівняно зі шкодою, яку ця війна заподіяла Україні та народу України, але це символ того, що можна зробити через судовий процес, який відповідає нашій Конституції та міжнародному праву", - казав тоді Адамс.

Покарання російських олігархів також є і покаранням власне російського президента Путіна, вважає Білл Браудер, відомий критик Кремля і лідер Світової кампанії за справедливість ім. Магнітського.

"Путін не тримає кошти на власному імені, - казав Браудер в інтерв'ю Голосу Америки в березні. - Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль".

Браудер також переконаний - кроки проти одного російського олігарха можуть застерегти сотні людей від підтримки режиму Путіна.

"Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану з режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось схоже робили і не хочуть опинитись на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна", - каже він.

В Кремлі назвали передачу активів "крадіжкою". Речник Кремля Пєсков заявив в четвер, що такі дії матимуть наслідки для США.

До роботи над матеріалом долучились Оксана Бедратенко, Олексій Коваленко.