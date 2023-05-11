Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії і висловив переконання, що ракети дозволять Україні виштовхнути російські сили, які базуються на території України. Про це Воллес заявив у своєму виступі в британському парламенті в четвер.

«Україна має право захищатися, - каже Воллес. - Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території".

"Росія повинна визнати, що саме її дії призвели до надання таких систем Україні. Я, як міністр оборони, вважаю, що це виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії", - додав посадовець.

Воллес, однак вказав, що хоча ця зброя є потужною, дальність її дії поступається крилатим ракетам, які застосовує Росія у війні проти України, або дронам.

"Хоча ця зброя дасть Україні нові можливості, депутати повинні визнати, що ці системи навіть не в одній категорії" з російською гіперзвуковою ракетою AS-24 або з іранськими ударними безпілотниками "Шахед", чи навіть з крилатою ракетою "Калібр", радіус дії якої становить понад 2000 кілометрів, що приблизно в сім разів більше, ніж у ракети Storm Shadow, каже посадовець.

Як повідомляв Голос Америки, Велика Британія оголосила в п'ятницю, що надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow.

Storm Shadow - це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів, для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) має дальність 300 кілометрів.

Європейський виробник Storm Shadow пише, що це "зброя, здатна працювати в екстремальних умовах", що пропонує "дуже гнучку можливість глибокого удару" по стаціонарних цілях. Після запуску ракета"знижується на висоту рельєфу, щоб уникнути виявлення", а з наближенням до цілі "бортовий інфрачервоний механізм самонаведення збігає зображення цілі зі збереженим зображенням, щоб забезпечити точний удар і мінімальні супутні збитки". Storm Shadow використовували повітряні сили Британії й Франції у війнах в Перській затоці, Іраку та Лівії, ракету можна запускати із Tornado, Rafale, Mirage 2000 та в майбутньому з Eurofighter Typhoon, повідомляє MBDA Missile Systems.

Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.

Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав CNN військовий високопосадовець США, і дає Києву можливості, про які він просив із початку війни, адже поточний максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 78 кілометрів.

В Кремлі заявили, що рішення Британії потребує "адекватної відповіді від російських збройних сил".