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Воллес: ракети Storm Shadow для України - виважена і пропорційна відповідь на ескалацію з боку Росії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії і висловив переконання, що ракети дозволять Україні виштовхнути російські сили, які базуються на території України. Про це Воллес заявив у своєму виступі в британському парламенті в четвер.
«Україна має право захищатися, - каже Воллес. - Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території".
"Росія повинна визнати, що саме її дії призвели до надання таких систем Україні. Я, як міністр оборони, вважаю, що це виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії", - додав посадовець.
Воллес, однак вказав, що хоча ця зброя є потужною, дальність її дії поступається крилатим ракетам, які застосовує Росія у війні проти України, або дронам.
"Хоча ця зброя дасть Україні нові можливості, депутати повинні визнати, що ці системи навіть не в одній категорії" з російською гіперзвуковою ракетою AS-24 або з іранськими ударними безпілотниками "Шахед", чи навіть з крилатою ракетою "Калібр", радіус дії якої становить понад 2000 кілометрів, що приблизно в сім разів більше, ніж у ракети Storm Shadow, каже посадовець.
Як повідомляв Голос Америки, Велика Британія оголосила в п'ятницю, що надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow.
Storm Shadow - це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів, для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) має дальність 300 кілометрів.
Європейський виробник Storm Shadow пише, що це "зброя, здатна працювати в екстремальних умовах", що пропонує "дуже гнучку можливість глибокого удару" по стаціонарних цілях. Після запуску ракета"знижується на висоту рельєфу, щоб уникнути виявлення", а з наближенням до цілі "бортовий інфрачервоний механізм самонаведення збігає зображення цілі зі збереженим зображенням, щоб забезпечити точний удар і мінімальні супутні збитки". Storm Shadow використовували повітряні сили Британії й Франції у війнах в Перській затоці, Іраку та Лівії, ракету можна запускати із Tornado, Rafale, Mirage 2000 та в майбутньому з Eurofighter Typhoon, повідомляє MBDA Missile Systems.
Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.
Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав CNN військовий високопосадовець США, і дає Києву можливості, про які він просив із початку війни, адже поточний максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 78 кілометрів.
В Кремлі заявили, що рішення Британії потребує "адекватної відповіді від російських збройних сил".
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Британія надсилає Україні далекобійні ракети Storm Shadow - Воллес
Велика Британія надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow напередодні контрнаступу проти російських військ. Про це оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Sky News.
Storm Shadow - це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів, для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) має дальність 300 кілометрів.
Європейський виробник Storm Shadow пише, що це "зброя, здатна працювати в екстремальних умовах", що пропонує "дуже гнучку можливість глибокого удару" по стаціонарних цілях. Після запуску ракета"знижується на висоту рельєфу, щоб уникнути виявлення", а з наближенням до цілі "бортовий інфрачервоний механізм самонаведення збігає зображення цілі зі збереженим зображенням, щоб забезпечити точний удар і мінімальні супутні збитки". Storm Shadow використовували повітряні сили Британії й Франції у війнах в Перській затоці, Іраку та Лівії, ракету можна запускати із Tornado, Rafale, Mirage 2000 та в майбутньому з Eurofighter Typhoon, повідомляє MBDA Missile Systems.
Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.
"Британія раніше заявляла, що постачатиме Україні зброю великої дальності, тепер це буде включати кілька ракет Storm Shadow. Британський уряд чітко заявив, що це лише відповідь на навмисне націлювання Росії на цивільну інфраструктуру [України] та є пропорційною відповіддю", - пояснював західний посадовець у коментарі CNN.
Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав CNN військовий високопосадовець США, і дає Києву можливості, про які він просив із початку війни, адже поточний максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 78 кілометрів.
Раніше під час візиту до Вашингтона відповідаючи на запитання про те, яка позиція країни у питанні відправлення Україні сучасних винищувачів та далекобійної зброї, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що на початку року Лондон вирішив "відчутно збільшити" свою відповідь, щоб російська війна закінчилась перемогою України якомога швидше, щоб запобігти якомога більшій кількості смертей: "Ми повинні допомогти їм перемогти швидко, [...] і найкращий спосіб - надати їм для цього найкращі інструменти тут і зараз".
Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, зокрема першим оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка і надання Києву важких бойових танків Challenger 2.
У США раніше заявляли, що продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки це буде потрібно", при цьому заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал заявляв журналістам у серпні, що, за оцінкою США, Україна "зараз не потребує ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточних бойових дій".
- Голос Америки
США вперше передають Україні конфісковані активи російського олігарха
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд схвалив першу виплату уряду Києва, грошей, які США вилучили у Костянтина Малофєєва. Малофєєв, наближений до Путіна олігарх, який перебуває під санкціями США, введеними після вторгнення Росії до України. США заявили, що Малофєєв фінансував росіян, які пропагували сепаратизм у Криму після того, як Росія захопила півострів в 2014 році.
«Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, – сказав Гарланд, – він не буде останнім».
У лютому суддя Нью-Йоркського суду ухвалив рішення на користь конфіскації 5,4 мільйона доларів, які належали Малофєєву.
Ендрю Адамс, директор оперативної групи американського Мін'юсту KleptoCapturе в інтерв'ю Голосу Америки в березні назвав цю справу історією успіху.
"Цей приклад – справжня історія успіху за минулий рік. Звісно, 5,4 мільйона доларів – крапля у морі, порівняно зі шкодою, яку ця війна заподіяла Україні та народу України, але це символ того, що можна зробити через судовий процес, який відповідає нашій Конституції та міжнародному праву", - казав тоді Адамс.
Покарання російських олігархів також є і покаранням власне російського президента Путіна, вважає Білл Браудер, відомий критик Кремля і лідер Світової кампанії за справедливість ім. Магнітського.
"Путін не тримає кошти на власному імені, - казав Браудер в інтерв'ю Голосу Америки в березні. - Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль".
Браудер також переконаний - кроки проти одного російського олігарха можуть застерегти сотні людей від підтримки режиму Путіна.
"Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану з режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось схоже робили і не хочуть опинитись на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна", - каже він.
В Кремлі назвали передачу активів "крадіжкою". Речник Кремля Пєсков заявив в четвер, що такі дії матимуть наслідки для США.
До роботи над матеріалом долучились Оксана Бедратенко, Олексій Коваленко.
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