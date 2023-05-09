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Британія готується відправити Україні далекобійні ракети й спонукає Білий дім до таких же кроків - WP
Велика Британія ймовірно готується надіслати Києву ракети великої дальності. Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, пише Washington Post.
2 травня в повідомленні про закупівлі очолюваного Великою Британією Міжнародного фонду для України, Міноборони Сполученого Королівства подало запит про "зацікавленість" у наданні Києву ракет, що здатні до ударів на відстані до 300 кілометрів. За словами британського посадовця, який відмовився підтвердити WP тип, час або кількість ймовірної зброї, остаточного рішення не прийнято.
Але це повідомлення, пише газета, є суттєвим кроком до того, щоб Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають її крилатим ракетам Storm Shadow. Storm Shadow - це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з великої відстані, пише Reuters.
На початку лютого британський уряд вперше оголосив про новий пакет допомоги, що включав план навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка, хоча про передачу таких літаків оголошено не було. Також у січні Британія стала першою союзною країною, що оголосила про надання Києву важких бойових танків Challenger 2.
Нині у Вашингтоні із візитом перебуває міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. Він має заплановані зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та лідерами Конгресу, щоб обговорити довгострокові зобов’язання США та Великої Британії щодо України, йдеться в урядовому повідомленні.
Візит підкреслить "зусилля Великої Британії щодо забезпечення довгострокових міжнародних зобов’язань щодо виходу України з війни як сильної, суверенної та вільної нації", тож "Джеймс Клеверлі наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України".
Як пише WP, іще під час Мюнхенської безпекової конференції британський прем'єр Ріші Сунак заявляв, що Лондон готовий стати першою країною, що надасть Україні ракети далекої дії. Видання відзначає, що після Сполучених Штатів Британія була другим за величиною постачальником військової допомоги Україні - торік країна надала оборонної допомоги на 2,5 мільярда доларів.
І хоча політика США щодо невідправлення Києву ATACMS чи іншої далекобійної зброї залишається незмінною, зазначає газета, офіційні особи Пентагону не висловили жодного занепокоєння, коли їх запитали про перспективу надсилання Великою Британією ракет великої дальності в Україну. "Кожна країна приймає власні суверенні рішення щодо того, які типи допомоги у сфері безпеки та яке обладнання вони надають", - сказав прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.
У середині лютого Politico повідомило, що під час останніх зустрічей у Пентагоні офіційні особи США повідомили представникам Києва, що у нього немає запасних армійських тактичних ракетних систем далекої дії. Передача ATACMS на поле бою в Східній Європі зменшить запаси Америки та зашкодить готовності армії США до майбутнього бою, розповіли джерела видання.
Влада України тривалий час просить союзників надати далекобійні ракети, але в США побоювалися, що це призведе до ескалації конфлікту. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков дав союзникам гарантії, що Україна не битиме далекобійними ракетами по території Росії, нагадує Радіо Свобода.
Найбільш далекобійною зброєю, яку Україна наразі отримала від західних союзників, є реактивні системи залпового вогню HIMARS зі снарядами GMLRS, дальність яких становить близько 80 кілометрів.
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- Голос Америки
Пентагон повідомив, яке обладнання входить в новий пакет допомоги Україні
Пентагон оголосив, яке військове обладнання увійде в новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів.
Серед іншого, США замовлять для України:
- системи протиповітряної оборони;
- артилерійські боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із ППО України;
- боєприпаси для боротьби з ворожими дронами;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- фінансування доступу до супутникових зображень;
- фінансування військових навчань та техобслуговування.
За повідомленням Міністерства оборони США, цей пакет посилить протиповітряну оборону України та сприятиме забезпеченню українських потреб в артилерійських боєприпасах.
“Цей пакет допомоги підкреслює постійне зобов’язання США задовольнити найнагальніші потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, таких як системи протиповітряної оборони та боєприпасів, а також нарощування спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію протягом тривалого періоду”, - йдеться у прес-релізі Пентагону.
Допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), це означає, що США планують закупити чи замовити це обладнання у партнерів або виробників. На фінансування цієї допомоги можуть піти місяці або й роки.
Попередні пакети допомоги Білий дім оголошував з ініціативи президентських повноважень, це передбачало відправлення військового обладнання із власних запасів Пентагону, відтак постачання відбувалось швидко.
Включно з цим пакетом, військова допомога США Україні загалом складе майже 37 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Рішення ухвалили, коли Україна готується до весняного контрнаступу проти російських військ, а захист повітря є нагальною потребою ЗСУ.
«Інтенсивно дискутуємо» з Данією, Британією та США – премʼєр Нідерландів про надання F-16 Україні
Лідери країн Заходу продовжують обговорення надання Україні винищувачів F-16, заявив у перший день візиту до Бразилії премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
«Ми інтенсивно дискутуємо щодо F-16 із Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США. Дебати тривають», – сказав Рютте в Сан-Паулу, слова якого 8 травня цитує агенція Reuters.
Але, додав голова уряду Нідерландів, спершу потрібна домовленість між усіма партнерами, як це раніше було перед постачанням в Україну гаубиць Panzer і танків Leopard.
Також Марк Рютте заявив, що під час зустрічі з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою 9 травня викладе необхідність захисту України. Раніше Лула да Сілва критикував озброєння української армії західними країнами.
Рютте сказав, що пояснить бразильському лідеру, чому питання підтримки України є «екзистенційним» для Нідерландів, Європи та багатьох країн за її межами, оскільки російське вторгнення поставило на карту західні цінності.
«Якщо Путін досягне успіху в Україні, – а я не думаю, що він досягне, – це не закінчиться. Люди хвилюються щодо власної безпеки в Амстердамі, Берліні, Парижі та Європі в цілому», – сказав він.
Лула да Сілва намагався спонукати країни, які перебувають поза збройним конфліктом, сформувати групу для просування мирних переговорів. Він також стверджував, що постачання зброї в Україну заохочує війну. Уряд США звинуватив його в повторенні російської та китайської пропаганди.
Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на нинішньому етапі війни надання Україні сучасних винищувачів не допоможе. За його словами, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.
- Голос Америки
ООН: Чорноморська зернова ініціатива не інспектує зерно вже два дні
Служба координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН підтвердила, що інспекції поставок зерна не проводились у неділю та понеділок, а кількість інспекцій з 1 травня значно зменшилась до 2,9 інспекцій в день.
В звіті ООН за 8 травня йдеться про те, що 14 кораблів наразі перебувають в українських портах і завантажують приблизно 600 000 тонн зерна та продовольства.
Україна звинувачує Росію в блокуванні вивезення зерна. Водночас, навіть за найгіршої ситуації є "декілька сценаріїв" і Україна може задіяти "план "Б", заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
Російські ЗМІ наводять заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Вершиніна про те, що високі посадовці обговорять Чорноморську ініціативу в Стамбулі 10-11 травня. Подібну зустріч, яка планувалась на 5 травня в Стамбулі тоді відклали до цього тижня. Росія погрожує вийти із зернової ініціативи 18 травня.
Тим часом обмеження на поставки українського зерна, введені Європою розкритикував президент України Володимир Зеленський. Під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві, він закликав Європу якомога швидше усунути обмеження і заявив, що такі дії лише "посилюють агресора".
2 травня Єврокомісія тимчасово заборонила поставки чотирьох видів української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. На транзит обмеження не поширюється.
США нададуть Україні $1,2 млрд військової допомоги
США нададуть Україні ще 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення її протиповітряної оборони, на тлі нових ударів Росії безпілотниками, ракетами та ракетами класу «земля-повітря», заявили офіційні особи США в понеділок.
Очікується, що пакет допомоги буде оголошено у вівторок, і гроші надійдуть в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, яке надає Пентагон із власних запасів і яке швидко надходить до України, ці кошти буде витрачено протягом місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.
В рамках Ініціативи сприяння безпеці України, буде закуплено системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси протиповітряної оборони та безпілотники для протиповітряної оборони.
За словами офіційних осіб, буде також закуплено артилерію, ракети, надано допомогу в отриманні супутникових зображень і фінансування поточного технічного обслуговування та запасних частин для різноманітних систем. Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще офіційно не оголошено.
Включно з цим пакетом, військова допомога США Україні складе майже 37 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Рішення прийнято в той момент, коли Україна готується розпочати весняний наступ проти російських військ, а захист повітря є нагальною потребою.
Протиповітряна оборона України збила над Києвом 35 безпілотників іранського виробництва під час нічного нападу Росії, повідомили офіційні особи в понеділок.
Уламки безпілотника врізалися в двоповерховий житловий будинок на заході Святошинського району Києва, а інші уламки врізалися в припаркований поруч автомобіль, через що машина загорілась, повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
У Міноборони України повідомили, що в результаті обстрілу Росією 127 об'єктів на півночі, півдні та сході України, загинули троє мирних жителів.
Зіштовхнувшись із економічними санкціями та обмеженнями поставок через вторгнення в Україну, Росія регулярно використовує іранські безпілотники Shahed, щоб посилити свою вогневу міць.
А пакети допомоги США — включно з більш оперативною військовою зброєю та підтримкою — включали також і системи для збивання та ураження безпілотників.
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