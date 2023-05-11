Заяви Трампа щодо війни Росії в Україні викликали критику деяких однопартійців

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа щодо російської війни в Україні викликали критику колег по партії, а також обговорення у ЗМІ.

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті назвав Трампа "маріонеткою Путіна", після того, як Трамп в ефірі CNN відмовився сказати кого він підтримує у війні.

Інший відомий республіканець, губернатор штату Меріленд Леррі Гоґан також критично поставився до того, що Трамп "відмовився сказати, що підтримує Україну перед лицем російської агресії" і не засудив тих, хто йшов на штурм Капітолію 6 січня. Гоґан заявив, що Трамп "не має очолювати повернення нашої партії до Білого дому".

В програмі CNN у середу Трамп сказав, що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.

"Я не думаю в плані виграшу та програшу, - заявив екс-президент США. - Я думаю в плані врегулювання, щоб припинити вбивства людей ... щоб всі припинили вмирати ... росіяни та українці".

Така позиція відмінна від поглядів низки впливових республіканців - спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті та лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл нещодавно заявили про підтримку України. Все ж радикальне крило республіканців виступає проти підтримки України.

На тлі заяв Трампа, який може стати кандидатом в президенти від Республіканської партії, в Європі знову починають сумніватись в провідній ролі США у підтримці Києва, пише Wall Street Journal.

Видання наводить заяву верховного представника ЄС з зовнішньої політики Жозепа Борреля, який в четвер закликав європейців більше робити для підтримки України.

"Я не був фанатом президента Трампа, - сказав Боррель в четвер, - але в одному він був правий: європейці не несуть свою частину тягаря".

В інтерв'ю ВВС опублікованому в четвер президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна переможе ще до президентських виборів у США, які відбудуться в 2024 році. Відповідаючи на питання про те, що буде з допомогою Україні, якщо президент США Джо Байден, який заявляє про підтримку України "стільки, скільки необхідно" не переможе на президентських виборах, Зеленський підкреслив, що допомогу Україні підтримують обидві провідні партії США, а також висловив сподівання в перемозі України до того часу.