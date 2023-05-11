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Заяви Трампа щодо війни Росії в Україні викликали критику деяких однопартійців
Заяви колишнього президента США Дональда Трампа щодо російської війни в Україні викликали критику колег по партії, а також обговорення у ЗМІ.
Колишній губернатор штату Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті назвав Трампа "маріонеткою Путіна", після того, як Трамп в ефірі CNN відмовився сказати кого він підтримує у війні.
Інший відомий республіканець, губернатор штату Меріленд Леррі Гоґан також критично поставився до того, що Трамп "відмовився сказати, що підтримує Україну перед лицем російської агресії" і не засудив тих, хто йшов на штурм Капітолію 6 січня. Гоґан заявив, що Трамп "не має очолювати повернення нашої партії до Білого дому".
В програмі CNN у середу Трамп сказав, що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.
"Я не думаю в плані виграшу та програшу, - заявив екс-президент США. - Я думаю в плані врегулювання, щоб припинити вбивства людей ... щоб всі припинили вмирати ... росіяни та українці".
Така позиція відмінна від поглядів низки впливових республіканців - спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті та лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл нещодавно заявили про підтримку України. Все ж радикальне крило республіканців виступає проти підтримки України.
На тлі заяв Трампа, який може стати кандидатом в президенти від Республіканської партії, в Європі знову починають сумніватись в провідній ролі США у підтримці Києва, пише Wall Street Journal.
Видання наводить заяву верховного представника ЄС з зовнішньої політики Жозепа Борреля, який в четвер закликав європейців більше робити для підтримки України.
"Я не був фанатом президента Трампа, - сказав Боррель в четвер, - але в одному він був правий: європейці не несуть свою частину тягаря".
В інтерв'ю ВВС опублікованому в четвер президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна переможе ще до президентських виборів у США, які відбудуться в 2024 році. Відповідаючи на питання про те, що буде з допомогою Україні, якщо президент США Джо Байден, який заявляє про підтримку України "стільки, скільки необхідно" не переможе на президентських виборах, Зеленський підкреслив, що допомогу Україні підтримують обидві провідні партії США, а також висловив сподівання в перемозі України до того часу.
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Остін: США та НАТО не "дадуть себе затягнути" у війну Путіна, але будуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно"
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США та НАТО не «дадуть себе затягнути» у війну, розв'язану російським президентом Володимиром Путіним в Україні, але вони будуть підтримувати українську боротьбу за свободу «стільки, скільки потрібно».
«Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування», – сказав шеф Пентагону у своєму виступі на слуханнях в Сенаті у четвер.
На слуханнях, що проводилися у Комітеті Сенату з асигнувань для обговорення бюджету на 2024 фінансовий рік для Міністерства оборони, керівник відомства наголосив, що запит президента США Джо Байдена на оборонний бюджет у 842 мільярди доларів на 2024 фінансовий рік є безпрецедентно високим, але він відповідає безпековим викликам, які стоять перед Сполученими Штатами у світі.
Міністр Остін процитував Байдена, який сказав, що США перебувають у "вирішальному десятилітті", і "вибір, який ми робимо сьогодні, визначить наш курс для майбутніх поколінь — не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу".
"Тож Департамент йде назустріч цьому моменту, використовуючи можливості випередити наших конкурентів, зміцнити безпеку та рухати світ до більш безпечного майбутнього", – сказав Остін.
Говорячи про загрози, пов’язані з війною, яку Росія веде проти України, він нагадав, що Сполучені Штати протягом минулого року виділили понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу України у її боротьбі з російською агресією.
"Це допомогло задовольнити найнагальніші потреби України – включно з протиповітряною обороною, артилерійськими системами, танками та іншою броньованою технікою та іншими важливими можливостями – і це призвело до відчутних успіхів на полі бою. За рік від початку несправедливої загарбницької війни з боку Росії, Збройні сили України виграли битви під Києвом, Харковом і Херсоном — і вони надихнули світ своєю мужністю та стійкістю", – сказав Остін.
Керівник оборонного відомства США нагадав, що Вашингтон також згуртував країни-однодумці по всьому світу, "щоб підтримати відважних захисників України".
У рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", за назвою американської бази в Німеччині, коаліція близько 50 країн регулярно збирається, щоб координувати підтримку України.
"Наші союзники та партнери спільно виділили близько 20 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, включаючи сотні танків, тисячі інших бронетехніки, життєво важливі системи протиповітряної оборони, сотні артилерійських систем та інші важливі засоби", – наголосив, який додав, що ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно", щоб Україна виборола свою свободу.
Для того, щоб забезпечити потреби безпеки України, та підтримати власну боєготовність, США будуть розширювати виробничу базу оборонної промисловості, наголосив Остін.
Він додав, що і союзники по НАТО, які "стикаються з історичним викликом з боку агресивної Росії Путіна", зміцнюють європейську безпеку. Ці інвестиції, за словами Остіна, почалися після вторгнення Росії в Україну та захоплення Криму в 2014 році, а у 2022 році вони вже "принесли дивіденди", коли "ми швидко спрямували додаткові 20 000 військовослужбовців США на європейський театр дій, щоб стримати російську агресію та заспокоїти наших союзників по НАТО".
Сполучені Штати змогли швидко розгорнути додаткову бойову потужність, перемістили американські сили, які вже були в Європі, і об’єднати сили розгортання із заздалегідь розміщеними запасами боєприпасів і припасів, наголосив Остін. І ці дії, за його словами, "допомагають стримувати російську агресію проти НАТО – зараз і в майбутньому".
- Голос Америки
"Просування підтримки України і принципів Статуту ООН буде основним напрямком головування Іспанії в Раді ЄС" - Блінкен
Війна Росії в Україні лише посилила єдність союзників НАТО та призвела до зміцнення безпеки країн східного флангу Альянсу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. На прес-конференції із Хосе Мануелем Альбаресом, міністром закордонних справ Іспанії, Блінкен також високо оцінив підтримку Мадридом Києва перед обличчям повномасштабної російської агресії.
"Іспанія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України - не лише на словах, а й у діях, - сказав Блінкен. - Включаючи надання дуже важливих систем озброєння в межах скоординованих зусиль, очолюваних міністром Остіном. Ви бачили сильну підтримку щодо санкцій ЄС проти Росії, щоб продовжити тиск на Росію через її агресію. Гуманітарна підтримка була надзвичайно сильною, як у тому, що надавалося Україні, так і в щедрості іспанського народу, який прийняв понад 175 тисяч українських біженців".
"Іспанія чітко дала зрозуміти, що просування постійної підтримки України – і принципів, які є основою Статуту Організації Об'єднаних Націй, включаючи повагу до суверенітету нації та територіальної незалежності – буде центральним напрямком її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу. Це лише один із багатьох способів, якими Іспанія демонструє лідерство в об’єднанні союзників і партнерів навколо наших спільних інтересів і цінностей", - Блінкен.
Альбарес також нагадав: "Іспанія з першого дня засудила незаконну та невиправдану агресію Росії проти України. Ми підтримали 10 пакетів санкцій ЄС щодо Росії. Ми підтримали використання Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України. Разом зі США ми мали зустрічі із представниками Міжнародного кримінального суду для переслідування за воєнні злочини, які скоюють в Україні, наші представники наукової поліції в Україні допомагають збирати докази. Ми надали найбільший пакет гуманітарної допомоги, який будь-коли надавала Іспанія іншій країні".
Відповідаючи на запитання про меншу підтримку Києва з боку так званого Глобального Півдня - країн Африки, Латинської Америки та Азії, глава іспанського МЗС зауважив, що Мадрид веде діалог із цими державами. "Існує продовольча криза, енергетична криза, це глобальна криза, що впливає на всі ці країни. І ми хочемо повідомити, що, звичайно, ми повністю віддані Україні, але ми не забуваємо про потреби всіх цих країн", - додав він. Блінкен своєю чергою нагадав про використання Росією продовольства як зброї, зокрема через блокування Чорноморської зернової угоди, що позначається на найбідніших країнах світу.
Крім того, Альбарес відзначив світову роль Китаю, зокрема у мирному процесі в Україні: "Китай – це країна – завдяки своїй демографічній вазі, військовому потенціалу, економічній вазі – надзвичайно важлива для глобальних викликів, таких як зміна клімату або використання впливу, який він має на Росію та Володимира Путіна, щоб якнайшвидше досягти миру в Україні, тому що війна в Україні – це не європейська війна, але це війна в Європі. Це війна проти принципів Статуту ООН, а Китай є постійним членом Ради Безпеки. Тож у цьому дусі ми працюємо з Китаєм".
- Голос Америки
Воллес: ракети Storm Shadow для України - виважена і пропорційна відповідь на ескалацію з боку Росії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії і висловив переконання, що ракети дозволять Україні виштовхнути російські сили, які базуються на території України. Про це Воллес заявив у своєму виступі в британському парламенті в четвер.
«Україна має право захищатися, - каже Воллес. - Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території".
"Росія повинна визнати, що саме її дії призвели до надання таких систем Україні. Я, як міністр оборони, вважаю, що це виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії", - додав посадовець.
Воллес, однак вказав, що хоча ця зброя є потужною, дальність її дії поступається крилатим ракетам, які застосовує Росія у війні проти України, або дронам.
"Хоча ця зброя дасть Україні нові можливості, депутати повинні визнати, що ці системи навіть не в одній категорії" з російською гіперзвуковою ракетою AS-24 або з іранськими ударними безпілотниками "Шахед", чи навіть з крилатою ракетою "Калібр", радіус дії якої становить понад 2000 кілометрів, що приблизно в сім разів більше, ніж у ракети Storm Shadow, каже посадовець.
Як повідомляв Голос Америки, Велика Британія оголосила в п'ятницю, що надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow.
Storm Shadow - це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів, для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) має дальність 300 кілометрів.
Європейський виробник Storm Shadow пише, що це "зброя, здатна працювати в екстремальних умовах", що пропонує "дуже гнучку можливість глибокого удару" по стаціонарних цілях. Після запуску ракета"знижується на висоту рельєфу, щоб уникнути виявлення", а з наближенням до цілі "бортовий інфрачервоний механізм самонаведення збігає зображення цілі зі збереженим зображенням, щоб забезпечити точний удар і мінімальні супутні збитки". Storm Shadow використовували повітряні сили Британії й Франції у війнах в Перській затоці, Іраку та Лівії, ракету можна запускати із Tornado, Rafale, Mirage 2000 та в майбутньому з Eurofighter Typhoon, повідомляє MBDA Missile Systems.
Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.
Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав CNN військовий високопосадовець США, і дає Києву можливості, про які він просив із початку війни, адже поточний максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 78 кілометрів.
В Кремлі заявили, що рішення Британії потребує "адекватної відповіді від російських збройних сил".
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