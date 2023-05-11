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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Британія надає Україні далекобійні ракети

Брифінг Голосу Америки. Британія надає Україні далекобійні ракети
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Брифінг Голосу Америки. Британія надає Україні далекобійні ракети

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Британія надає Україні далекобійні ракети Storm Shadow - як вони допоможуть ЗСУ? США вперше передають Україні конфісковані російські активи - про яку суму йдеться? Говоримо про це та інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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