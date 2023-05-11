Брифінг Голосу Америки. Британія надає Україні далекобійні ракети

Брифінг Голосу Америки - наживо. Британія надає Україні далекобійні ракети Storm Shadow - як вони допоможуть ЗСУ? США вперше передають Україні конфісковані російські активи - про яку суму йдеться? Говоримо про це та інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.