Storm Shadow для ЗСУ. Подробиці з Лондона, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

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Єдність союзників по НАТО у підтримці України обговорили у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Американка популяризує українське вино у США і збирає кошти на допомогу виноробам. У Вашингтоні посадили дерево на честь України.