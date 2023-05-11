Єдність союзників по НАТО у підтримці України обговорили у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Американка популяризує українське вино у США і збирає кошти на допомогу виноробам. У Вашингтоні посадили дерево на честь України.
Storm Shadow для ЗСУ. Подробиці з Лондона, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії назвав британський міністр оборони Бен Воллес рішення його країни передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Бюджет Пентагону на 2024 рік і військова підтримка України: деталі слухань в Сенаті США.
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травень 10, 2023
Чи може у США статися дефолт? ЧАС-ТАЙМ
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травень 08, 2023
День перемоги в Європі. Заяви про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
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травень 05, 2023
Резніков: Альтернативи членству України в НАТО немає. ЧАС-ТАЙМ
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травень 04, 2023
Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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