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Час-Time

Storm Shadow для ЗСУ. Подробиці з Лондона, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

Storm Shadow для ЗСУ. Подробиці з Лондона, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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Storm Shadow для ЗСУ. Подробиці з Лондона, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії назвав британський міністр оборони Бен Воллес рішення його країни передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Бюджет Пентагону на 2024 рік і військова підтримка України: деталі слухань в Сенаті США. 

Єдність союзників по НАТО у підтримці України обговорили у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Американка популяризує українське вино у США і збирає кошти на допомогу виноробам. У Вашингтоні посадили дерево на честь України.

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