«Україна має право захищатися» - Бен Воллес. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії назвав британський міністр оборони Бен Воллес рішення його країни передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Під час виступу у парламенті Великої Британії він висловив переконання, що ці ракети допоможуть виштовхнути росіян із території України. Цю новину привітали як у Києві, так і у Вашингтоні.