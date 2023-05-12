«Україна має право захищатися» - Бен Воллес. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії назвав британський міністр оборони Бен Воллес рішення його країни передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Під час виступу у парламенті Великої Британії він висловив переконання, що ці ракети допоможуть виштовхнути росіян із території України. Цю новину привітали як у Києві, так і у Вашингтоні.
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