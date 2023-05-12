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Зеленського чекають і в Римі, і в Берліні
В європейській пресі поширюються повідомлення про можливу поїздку Володимира Зеленського до Італії та Німеччини впродовж цих вихідних.
Пересування українського президента з міркувань безпеки тримають у глибокій таємниці, і про його закордонні візити також офіційно не оголошують заздалегідь.
Але ще понад тиждень тому в німецькій пресі заявилося багато припущень, що Зеленський 13-14 травня має бути в Берліні і ймовірно в Аахені.
А тепер з Італії повідомляють про приготування до можливого візиту українського президента в Рим.
Італійська агенція Ansa передає, посилаючись на неназвані джерела у Ватикані і в політичних колах, що в суботу Зеленський може зустрітися з Папою Франциском, а в неділю - з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.
Ansa зауважує, що наразі йдеться лише про припущення і офіційних підтверджень нема, але про це також окремо пише агенція Reuters.
У повідомленнях нагадують, що Джорджа Мелоні виявилася гучною прихильницею підтримки України і гостро критикувала російську агресію, хоча її партнери в урядовій коаліції: Сильвіо Берлусконі і Маттео Сальвіні раніше виявляли симпатії до російського президента Путіна.
86-річний Папа Римський засудив російський напад на Україну та активно закликає до миру практично в кожному богослужінні і, навіть, пропонував себе як посередника між Москвою та Києвом.
Але у Москві фактично відкинули його заклики до негайного припинення вогню, назвавши їх невчасними, а в українських колах були застереження стосовно того, що Папа прирівнював страждання українців - жертв нападу, до тих проблем, які є в росіян.
Українські представники запросили Папу Франциска відвідати Україну, проте він натякав, що хотів би перетворити свій візит на миротворчу місію і відвідати Київ лише тоді, якщо йому вдасться побувати також і в Москві.
Закордонні візити Зеленського з початку російського вторгнення в Україну
- США - 21 грудня 2022
- Польща - 22 грудня 2022
- Велика Британія - 8 лютого 2023
- Франція - 8-9 лютого 2023
- Бельгія - 9 лютого 2023
- Польща - 9 лютого 2023
- Польща - 5 квітня 2023
- Фінляндія - 3 травня 2023
- Нідерланди - 3-4 травня 2023
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- Голос Америки
Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.
«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання», – заявив міністр оборони США на слуханнях у Сенаті у четвер.
Відповідаючи на запитання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз про те, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, шеф Пентагону додав, що терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.
«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Ллойд Остін заявив наприкінці квітня, що країни НАТО та учасники Контактної групи "Рамштайн" доставили в Україну понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад.
За підсумками зустрічі групи «Рамштайн», Остін повідомив, що Сполучені Штати незабаром у Німеччині розпочнуть тренування українських військових на американських танках Abrams.
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