Зеленського чекають і в Римі, і в Берліні

В європейській пресі поширюються повідомлення про можливу поїздку Володимира Зеленського до Італії та Німеччини впродовж цих вихідних.

Пересування українського президента з міркувань безпеки тримають у глибокій таємниці, і про його закордонні візити також офіційно не оголошують заздалегідь.

Але ще понад тиждень тому в німецькій пресі заявилося багато припущень, що Зеленський 13-14 травня має бути в Берліні і ймовірно в Аахені.

А тепер з Італії повідомляють про приготування до можливого візиту українського президента в Рим.

Італійська агенція Ansa передає, посилаючись на неназвані джерела у Ватикані і в політичних колах, що в суботу Зеленський може зустрітися з Папою Франциском, а в неділю - з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.

Ansa зауважує, що наразі йдеться лише про припущення і офіційних підтверджень нема, але про це також окремо пише агенція Reuters.

У повідомленнях нагадують, що Джорджа Мелоні виявилася гучною прихильницею підтримки України і гостро критикувала російську агресію, хоча її партнери в урядовій коаліції: Сильвіо Берлусконі і Маттео Сальвіні раніше виявляли симпатії до російського президента Путіна.

86-річний Папа Римський засудив російський напад на Україну та активно закликає до миру практично в кожному богослужінні і, навіть, пропонував себе як посередника між Москвою та Києвом.

Але у Москві фактично відкинули його заклики до негайного припинення вогню, назвавши їх невчасними, а в українських колах були застереження стосовно того, що Папа прирівнював страждання українців - жертв нападу, до тих проблем, які є в росіян.

Українські представники запросили Папу Франциска відвідати Україну, проте він натякав, що хотів би перетворити свій візит на миротворчу місію і відвідати Київ лише тоді, якщо йому вдасться побувати також і в Москві.

Закордонні візити Зеленського з початку російського вторгнення в Україну