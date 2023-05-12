Танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових

31 американський танк Abrams прибув до Німеччини з випередженням розкладу, пише АР з посиланням на інформацію посадовців США. Танки надійдуть на базу в Німеччині вже наступного тижня і за два - три тижні розпочнуться навчання українських військових, повідомляє видання.

Україна отримає танки Abrams на початку осені, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін напередодні.

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", – заявив міністр оборони США на слуханнях у Сенаті у четвер.

Відповідаючи на запитання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз про те, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, шеф Пентагону додав, що терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.

«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.

Як повідомляв Голос Америки, Ллойд Остін заявив наприкінці квітня, що країни НАТО та учасники Контактної групи "Рамштайн" доставили в Україну понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад.

За підсумками зустрічі групи «Рамштайн», Остін повідомив, що Сполучені Штати незабаром у Німеччині розпочнуть тренування українських військових на американських танках Abrams.