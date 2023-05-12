Актуально
- Голос Америки
Танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових
31 американський танк Abrams прибув до Німеччини з випередженням розкладу, пише АР з посиланням на інформацію посадовців США. Танки надійдуть на базу в Німеччині вже наступного тижня і за два - три тижні розпочнуться навчання українських військових, повідомляє видання.
Україна отримає танки Abrams на початку осені, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін напередодні.
"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", – заявив міністр оборони США на слуханнях у Сенаті у четвер.
Відповідаючи на запитання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз про те, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, шеф Пентагону додав, що терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.
«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Ллойд Остін заявив наприкінці квітня, що країни НАТО та учасники Контактної групи "Рамштайн" доставили в Україну понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад.
За підсумками зустрічі групи «Рамштайн», Остін повідомив, що Сполучені Штати незабаром у Німеччині розпочнуть тренування українських військових на американських танках Abrams.
Всі новини дня
ООН не має запасного плану, якщо Росія вийде з зернової угоди
Організація Об’єднаних Націй заявляє, що не має запасного плану, якщо Росія вийде з угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки та допомогла спростити експорт зерна та добрив Москви.
"Немає плану Б для Чорного моря, - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на запитання про те, що станеться, якщо Росія виконає погрози вийти з угоди 18 травня. - Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор".
З моменту підписання 22 липня в Стамбулі Чорноморська зернова ініціатива сприяла безпечному експорту понад 30 мільйонів метричних тонн зерна та інших продуктів харчування з трьох чорноморських портів України на світові ринки.
Відповідний Меморандум про взаєморозуміння між Росією та Організацією Об’єднаних Націй заспокоїв банки, страховиків, вантажовідправників та інших учасників приватного сектору. Але Москва неодноразово скаржилася, що не отримує достатньої вигоди від угоди.
Москва захищає "національні інтереси Росії, сільгоспвиробників, виробників добрив, - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін. - Ініціатива, яка приносить односторонню користь, навряд чи може бути визнана та підтверджена всіма".
Однак посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам у четвер: "Росія експортує просто чудово. Вона експортує зерно та добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".
"Погрози Росії стосуються грошей і влади. Чим більше Росія перешкоджає експорту України, тим вищі ціни, і оскільки російський експорт розвивається добре, вони отримують більше прибутків", - сказала вона.
Росія сповільнила експорт українського зерна в рамках угоди, загальмувавши обов’язкову перевірку суден.
Дані Стамбульського спільного координаційного центру, який здійснює нагляд за інспекціями, показують, що кількість інспекцій суден, які прямують до України та виходять з країни, суттєво зменшилась з найвищого показника в жовтні (4,4 інспекції на вхід на день і 6,3 на вихід) до 1,4 на вхід і 1,5 на вихід на день в травні.
"Росіяни традиційно грають із процедурами Чорноморської зернової ініціативи», — сказав посол Джим О’Брайен, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США. - Вони не дозволяють суднам реєструватись, а потім не перевіряють їх".
JCC повідомляє, що на даний момент у турецьких водах перебуває 26 суден із понад мільйоном метричних тонн зерна та продуктів харчування. Українці повідомили їм, що ще 62 очікують переходу в українські порти, щоб забрати поставки на експорт.
У четвер чотири сторони угоди — Україна, Росія, Туреччина та ООН — зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити майбутнє зернової угоди.
Організація Об’єднаних Націй підкреслила важливість Чорноморської зернової ініціативи для підтримки стабільних світових цін на продовольство, а також доступності їжі, особливо для найбідніших країн. Більше половини українського зерна, експортованого за угодою, було спрямовано до країн, що розвиваються.
"Зрозуміло, що якщо ця ініціатива не зможе тривати, ... це матиме негативний вплив на глобальну продовольчу безпеку, на світові ціни на продовольство, – сказав журналістам речник ООН Дюжаррік. - Важливо, щоб усі, хто до цього причетний, безпосередньо чи на периферії, виконували свої обов’язки".
Зеленського чекають і в Римі, і в Берліні
В європейській пресі поширюються повідомлення про можливу поїздку Володимира Зеленського до Італії та Німеччини впродовж цих вихідних.
Пересування українського президента з міркувань безпеки тримають у глибокій таємниці, і про його закордонні візити також офіційно не оголошують заздалегідь.
Але ще понад тиждень тому в німецькій пресі заявилося багато припущень, що Зеленський 13-14 травня має бути в Берліні і ймовірно в Аахені.
А тепер з Італії повідомляють про приготування до можливого візиту українського президента в Рим.
Італійська агенція Ansa передає, посилаючись на неназвані джерела у Ватикані і в політичних колах, що в суботу Зеленський може зустрітися з Папою Франциском, а в неділю - з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.
Ansa зауважує, що наразі йдеться лише про припущення і офіційних підтверджень нема, але про це також окремо пише агенція Reuters.
У повідомленнях нагадують, що Джорджа Мелоні виявилася гучною прихильницею підтримки України і гостро критикувала російську агресію, хоча її партнери в урядовій коаліції: Сильвіо Берлусконі і Маттео Сальвіні раніше виявляли симпатії до російського президента Путіна.
86-річний Папа Римський засудив російський напад на Україну та активно закликає до миру практично в кожному богослужінні і, навіть, пропонував себе як посередника між Москвою та Києвом.
Але у Москві фактично відкинули його заклики до негайного припинення вогню, назвавши їх невчасними, а в українських колах були застереження стосовно того, що Папа прирівнював страждання українців - жертв нападу, до тих проблем, які є в росіян.
Українські представники запросили Папу Франциска відвідати Україну, проте він натякав, що хотів би перетворити свій візит на миротворчу місію і відвідати Київ лише тоді, якщо йому вдасться побувати також і в Москві.
Закордонні візити Зеленського з початку російського вторгнення в Україну
- США - 21 грудня 2022
- Польща - 22 грудня 2022
- Велика Британія - 8 лютого 2023
- Франція - 8-9 лютого 2023
- Бельгія - 9 лютого 2023
- Польща - 9 лютого 2023
- Польща - 5 квітня 2023
- Фінляндія - 3 травня 2023
- Нідерланди - 3-4 травня 2023
- Голос Америки
Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.
«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання», – заявив міністр оборони США на слуханнях у Сенаті у четвер.
Відповідаючи на запитання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз про те, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, шеф Пентагону додав, що терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.
«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Ллойд Остін заявив наприкінці квітня, що країни НАТО та учасники Контактної групи "Рамштайн" доставили в Україну понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад.
За підсумками зустрічі групи «Рамштайн», Остін повідомив, що Сполучені Штати незабаром у Німеччині розпочнуть тренування українських військових на американських танках Abrams.
Дивіться також:
- Голос Америки
Єдність союзників по НАТО у підтримці України обговорили у Вашингтоні держсекретар США та міністр закордонних справ Іспанії. Відео
Єдність союзників по НАТО у підтримці України обговорили у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
Форум