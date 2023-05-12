"Рухайся повільно, щоб просунутись швидко" - екс-командувач армії США в Європі про підготовку України до контрнаступу

В підготовці до контрнаступу не варто квапитись, вважає колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг. У серії твітів генерал США у відставці наголосив наскільки складним є процес підготовки до ефективного контрнаступу українських сил.

"Ті, хто хоче, щоб контрнаступ почався, повинні мати терпіння. Він буде повільним, а потім швидким", - твітує експерт.

Гертлінг згадав пораду свого ментора, сказану в час, коли він готував підрозділ до бойових дій: "Рухайся повільно, щоб просунутись швидко". Подібну пораду, на думку Гертлінга, генерал Залужний чує зараз, а чеський президент Пьотр Павел нещодавно публічно закликав українського президента Володимира Зеленського не зважати на тиск і атакувати, коли буде готовий.

ЗСУ отримували різні види озброєння від багатьох країн, військові мали навчитись цим озброєнням керувати, що потребує часу, вказує Гертлінг.

"Коли навчання завершуються, скажімо, в Німеччині, Польщі, Естонії чи інших країнах, вони повертаються до України, їх приймають і залучають інші партнерські підрозділи, - твітує експерт. - Разом вони рухаються вперед, наближаються до передової і інтегруються до ще більших підрозділів".

"Тепер помножте це на, за оцінками, 9 бригад ... легко зрозуміти чому потрібно стільки часу. Командувачі оцінюють, коли буде готовність", - додає Гертлінг.

Україна отримала значну кількість зброї від Заходу. Зокрема цього тижня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow. Воллес назвав це виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії і висловив переконання, що ракети дозволять Україні виштовхнути російські сили, які базуються на її території.

«Україна має право захищатися, - сказав Воллес у своєму виступі в британському парламенті в четвер. - Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території".

Україна підвищує якість своїх Збройних сил в той час, як Росія зосереджується на кількості. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

У спілкуванні з пресою після засідання військового комітету НАТО в Брюсселі цього тижня, Бауер прокоментував майбутній розвиток війни Росії в Україні. Він вказав, що Росія все більше покладається на додаткову мобілізацію та використання у війні значної кількості застарілих танків, намагаючись кількістю переважити українське військо.

"Ми побачимо, що росіяни зосередяться на кількості, більшій кількості мобілізованих, погано навчених з застарілим оснащенням, але у великій кількості", - каже посадовець. А українці, зауважує він, "зосередяться на якості із західними системами зброї та західним навчанням. Це буде велика зміна у наступні місяці, я б сказав".