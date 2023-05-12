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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Далекобійна зброя та інше - підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки. Далекобійна зброя та інше - підсумки тижня
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Брифінг Голосу Америки. Далекобійна зброя та інше - підсумки тижня

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи стане надання Британією далекобійних ракет поштовхом для інших країн? Розмова з Павлом Клімкіним. Які важливі ініціативи розглядає Конгрес? Чим для України важливі вибори в Туреччині? Говоримо про це та інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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