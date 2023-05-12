Брифінг Голосу Америки. Далекобійна зброя та інше - підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи стане надання Британією далекобійних ракет поштовхом для інших країн? Розмова з Павлом Клімкіним. Які важливі ініціативи розглядає Конгрес? Чим для України важливі вибори в Туреччині? Говоримо про це та інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.