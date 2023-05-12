Контрнаступ ЗСУ: Як може виглядати тактика. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Сполучені Штати зосереджені на тому, аби Україна мала все необхідне для початку впевненого наступу - зброю, боєприпаси та відповідну підготовку, – Джон Кірбі. Павло Клімкін: надання Україні далекобійних ракет Британією може дати поштовх іншим країнам. Велика Британія готується визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією. Історія хлопчика з Бахмута, про якого лікарі кажуть, що народився у сорочці. Як вибори у Туреччні можуть вплинути на позицію країни щодо України та на її зовнішню політику в цілому? “Слава Україні” — Бернар-Анрі Леві показав новий фільм.