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Час-Time

Контрнаступ ЗСУ: Як може виглядати тактика. ЧАС-ТАЙМ

Контрнаступ ЗСУ: Як може виглядати тактика. ЧАС-ТАЙМ
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Контрнаступ ЗСУ: Як може виглядати тактика. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Сполучені Штати зосереджені на тому, аби Україна мала все необхідне для початку впевненого наступу - зброю, боєприпаси та відповідну підготовку, – Джон Кірбі. Павло Клімкін: надання Україні далекобійних ракет Британією може дати поштовх іншим країнам. Велика Британія готується визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією. Історія хлопчика з Бахмута, про якого лікарі кажуть, що народився у сорочці. Як вибори у Туреччні можуть вплинути на позицію країни щодо України та на її зовнішню політику в цілому? “Слава Україні” — Бернар-Анрі Леві показав новий фільм.

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