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Студія Вашингтон

Чи буде цей контрнаступ ЗСУ вирішальним у війні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Чи буде цей контрнаступ ЗСУ вирішальним у війні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Чи буде цей контрнаступ ЗСУ вирішальним у війні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Студія Вашингтон. Вашингтонські експерти з військової справи вважають, що контрнаступ української армії має великі шанси на успіх, якщо протягом нього країни Заходу продовжать темпи надання допомоги. Павло Клімкін: надання Україні далекобійних ракет Британією може дати поштовх іншим країнам

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