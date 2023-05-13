Чи буде цей контрнаступ ЗСУ вирішальним у війні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Студія Вашингтон. Вашингтонські експерти з військової справи вважають, що контрнаступ української армії має великі шанси на успіх, якщо протягом нього країни Заходу продовжать темпи надання допомоги. Павло Клімкін: надання Україні далекобійних ракет Британією може дати поштовх іншим країнам