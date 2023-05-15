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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Британія тренуватиме українських пілотів на винищувачах

Брифінг. Британія тренуватиме українських пілотів на винищувачах
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Брифінг. Британія тренуватиме українських пілотів на винищувачах

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Зеленський у Європі: яку допомогу оголосили країни? Вибори в Туреччині - відбудеться другий тур. Британія може визнати групу Вагнера терористичною організацією.

Говоримо про це та інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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