Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Коли воїни ЗСУ розпочнуть тренування на Абрамсах? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Коли воїни ЗСУ розпочнуть тренування на Абрамсах? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Коли воїни ЗСУ розпочнуть тренування на Абрамсах? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські танки Абрамс вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Питання додаткової військової допомоги, членство в НАТО та умови миру з лідерами Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Ватикану протягом вихідних обговорив президент Володимир Зеленський. 

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG