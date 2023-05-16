Коли воїни ЗСУ розпочнуть тренування на Абрамсах? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські танки Абрамс вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Питання додаткової військової допомоги, членство в НАТО та умови миру з лідерами Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Ватикану протягом вихідних обговорив президент Володимир Зеленський.