Коли воїни ЗСУ розпочнуть тренування на Абрамсах? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські танки Абрамс вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Питання додаткової військової допомоги, членство в НАТО та умови миру з лідерами Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Ватикану протягом вихідних обговорив президент Володимир Зеленський.
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