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Брифінг Голосу Америки

Брифінг.Patriot працюють: на Заході коментують роботу української ППО

Брифінг.Patriot працюють: на Заході коментують роботу української ППО
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Брифінг.Patriot працюють: на Заході коментують роботу української ППО

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході коментують роботу української ППО протягом російської атаки на Київ? Чому важливо деколонізувати українське мистецтво? Говоримо про це та інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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