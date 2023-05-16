Брифінг.Patriot працюють: на Заході коментують роботу української ППО
Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході коментують роботу української ППО протягом російської атаки на Київ? Чому важливо деколонізувати українське мистецтво? Говоримо про це та інші теми. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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